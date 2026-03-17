Украинската държавна компания Naftogaz твърди, че е открила значително находище на природен газ в Черно море. Това се е случило още преди руската инвазия, а в момента компанията води разговори с OMV Petrom за създаване на партньорство за разработването му, предава Ройтерс.

Според информацията новото откритие може допълнително да отслаби енергийното влияние на Русия в Европа. Точният обем на запасите не се посочва, но един от източниците ги определя като "едни от най-перспективните в черноморския регион", където вече се разработват големи проекти от Румъния и Турция.

Преговорите между страните са на ранен етап и евентуално развитие на находището няма да започне преди края на войната в Украйна, уточняват източниците.

Наскоро Румъния и Украйна подписаха рамково споразумение за сътрудничество в енергетиката, което предвижда проучване на възможността за използване на украинските подземни газови хранилища за съхранение на газ от т. нар. вертикален газов коридор, както и от бъдещия добив в Черно море по проекта Neptun Deep. Според договореностите това би могло едновременно да покрива част от нуждите на Украйна и да осигури допълнителен капацитет за съхранение на суровината.

Още през февруари 2021 г., преди началото на пълномащабната война, Naftogaz съобщи, че е подписала меморандум за разбирателство с OMV Petrom за съвместни проекти за проучване на нефт и газ в украинския сектор на Черно море. Тогавашният изпълнителен директор на украинската компания Ото Ватерландер заяви, че румънската група разполага с необходимия опит в офшорното сондиране и с технологично ноу-хау, което може да бъде използвано в региона.

От своя страна представители на OMV Petrom подчертаха, че Украйна има значителен потенциал за добив на природен газ и че сътрудничеството е логична стъпка при оценката на възможностите в Черноморския басейн.

Паралелно с това Naftogaz продължава съдебните си действия срещу Руската федерация заради загубени активи след анексирането на Крим през 2014 г. Международният арбитраж в Хага през 2023 г. присъди около $5 милиарда обезщетение на украинската компания за експроприирани газови находища, включително офшорни полета в Черно море.