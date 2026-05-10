Секторът на уискито в Шотландия горещо приветства премахването на митата върху износа на скоч за Съединените щати. Това е един търговски пробив, очевидно осигурен от президента на САЩ Доналд Тръмп, благодарение на британския крал Чарлз III - по време на скорощното му държавно посещение отвъд океана, пише Scottish Licensed Trade News.

Откакто Тръмп повсеместно въведе мита върху вноса в САЩ, шотландската уиски индустрия губеше около £4 милиона на седмица в загубен износ за този пазар, добавяйки до около £150 милиона през последната година.

Търговската война също навреди на американските производители на спиртни напитки, тъй като страните, набелязани от Тръмп, развиха реципрочна неприязън към американските уискита, като охлаждането на европейския съюз и канадските пазари по-специално допринесе за 19% спад в износа на уиски от САЩ.

На производствено ниво новите бариери пред търговията също бяха хвърлили гаечен ключ в работата на дългите и взаимноизгодни отношения между дестилериите за шотландско уиски и производителите на бърбън от Кентъки, чиито използвани американски дъбови бъчви се превърнаха в основна част от складовете за зреене в Шотландия.

Отменяйки предишното си решение, Доналд Тръмп заяви:

"В чест на краля и кралицата на Обединеното кралство, които току-що напуснаха Белия дом и скоро се завърнаха в тяхната прекрасна страна, ще премахна митата и ограниченията върху уискито, свързани със способността на Шотландия да работи с Британската общност на Кентъки за уиски и бърбън, две много важни индустрии в Шотландия и Кентъки.

Хората искаха да направят това от дълго време, тъй като имаше голяма междудържавна търговия, особено във връзка с използваните дървени бъчви. Кралят и кралицата ме накараха да направя нещо, което никой друг не можеше да направи, без дори да поискат!"

В действителност обаче в продължение на много месеци се водеха огромни преговори между Обединеното кралство и САЩ в опит да върнат съответните си индустрии на спиртни напитки към нещо като печелившото статукво, което съществуваше преди второто президентство на Тръмп.

Интервюиран от BBC, Греъм Литълджон, директор по стратегията на Асоциацията на шотландското уиски, призна:

"Може би държавното посещение е било катализаторът за преодоляване на границата и кралят е добавил малко кралски блясък, за да проработи сделката."

В официалното изявление на SWA нейният главен изпълнителен директор Марк Кент коментира:

"Тази сделка е значителен тласък за индустрията на шотландското уиски в нашия най-ценен експортен пазар. Дестилаторите могат да дишат малко по-спокойно по време на период на значителен натиск върху сектора. "Изключително сме благодарни за постоянните усилия от двете страни на Атлантика. В продължение на месеци мнозина работят неуморно, за да върнат търговията с мита нула срещу нула за уиски и бърбън."

Съветът за дестилирани спиртни напитки на Съединените щати, който също настоява за връщане на нулеви процентни мита върху вноса и износа на спиртни напитки, приветства решението на Доналд Тръмп.

"Премахването на митото от 10% върху уискито в Обединеното кралство би било голяма победа за американския хотелски бизнес, който е силно засегнат от международната търговия", заяви президентът на съвета и главен изпълнителен директор Крис Суонгер.

Той отбеляза обаче, че сделката с Великобритания сама по себе си няма да възстанови износа на американски спиртни напитки до техните нива преди митата, докато търговските отношения с Канада и Европейския съюз остават нарушени.