В България вече има пазар за единични бутилки качествено уиски на цени, достигащи над 100 хиляди лева и този пазар расте. Това заяви в студиото на Money.bg експертът по уиски и организатор на Уиски фест София, който ще се проведе между 31 октомври и 2 ноември. Василев, който е собственик и на популярен уиски бар в столицата коментира, че "уиски културата у нас се развива с големи темпове".

"На фестивала ще покажем над 500 марки уиски и специална селекция на ром и коняк, ще има лектори с майсторски класове от над 13 държави. Ще могат да се дегустират както уискита от класически марки, които струват по 30-40 лева бутилката, но и уискита, които струват над 10 хиляди лева.

Любопитно е, и това, че все повече жени стават част от уиски културата в България и много дами оценяват вкусовите качества, историите и преживяването. Защото уискито е преживяване", казва експертът по уиски.

Българският пазар на уиски се променя ежедневно

Младен Василев споделя, че на българския пазар непрестанно излизат интересни инвестиционни и колекционарски издания.

"Българският пазар леко полудява през последните 2-3 години. Някои от марките са много активни, други не толкова, но има издания, които излизат специално за българския пазар с по-малки тиражи от по 200-300 бутилки., които колекционерите ги очакват.

Източник: iStock

Тук разделям хората на колекционери и на инвеститори. Има итакива, които колекционират, инвестират и пият, те са най-добрите ни приятели. Наистина има голям бум и голям интерес, така че българският пазар е готов и се развива в тази посока."

Уиски експертът споделя, че вече няколко бутилки висококачествено специално уиски влизат на българския пазар с една единична бройка на цени от над 100 хиляди лева.

"Те влизат в България с една единична бройка и имаше опашка за хора, които искаха да я притежават. Някои от тези бутилки струваха над 100 хиляди лева. Така че, у нас има хора, които искат да притежават такъв тип продукт - смесица от изживяване и история, това не е просто бутилка на рафта.

Говорим за марки като "Макалън", което е и най-скъпо продаваното уиски в света на търгове, "Хайлъдн Парк", които са невероятно активни на българския пазар с една серия, която се казваше България - с емблематични дати от нашата история. Всяка една от тези серии излизаше с между 300 и 600 бутилки и полудяваха феновете", коментира Василев.

Български производители на уиски от Исперих, които опитват да пробият на световната сцена

Младен Василев ни разказва, че макар да сме дестинация, популярна повече с бирата, виното и ракията, България опитва да излезе на световната уиски сцена, благодарение на млади производители от Исперих.

"Благодарение на тях имаме вече сингъл малц от Исперих. Това са едни момчета, които много добре се справят, поздравления за тях. Доста добър българки продукт, който за съжаление все още не е добре познат, но има голям потенциал за световната карта на уиски дестинациите."

Експертът по уиски обобщава, че едно от най-характерните неща за кехлибарената напитка е, че е като музиката. Има определени моменти от денонощието, при които подходящи са различните видове. Най-важното обаче е едно - човек да не прекалява с консумацията, защото тогава истинското удоволствие изчезва.

Цялото интервю гледайте във видеото!