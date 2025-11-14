Източник: Асарел-Медет

Инж. Пелтеков, разкажете ни накратко за Вашия професионален път дотук, каква е основната Ви мисия в работата.

Целият ми професионален път е свързан с "Асарел-Медет" АД. Над 25 години съм в компанията и съм преминал по всички стъпала на фирмената йерархия, преди да стана изпълнителен директор. Мисията ми е да постигаме общите си фирмени цели, а всички работещи в компанията да идваме с желание на работа, да сме удовлетворени от това, което вършим и всеки ден да надграждаме постигнатото.

Да си даваме сметка, както казваше и проф. Цоцорков, че нищо не е толкова добро, че да не може да се подобри още. За мен е важно да съхраняваме постигнатото през годините, да го надграждаме с нови технологии и решения и да създаваме сигурност и перспектива за нашите служители и за младите хора, които идват след нас.

Вярвам, че истинският успех идва тогава, когато резултатите от нашата работа се превръщат в добро за хората, за общността и за България.

"Асарел‑Медет" е най-голямата и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди. Какъв е приносът й за региона, както и за българската икономика?

На този въпрос най-добре могат да отговорят хората от Панагюрище и общината. Достатъчно красноречив е и анализът на Института за пазарна икономика, който оценява пълното въздействие от дейността на групата "Асарел" върху вътрешното търсене в националната икономика. Само от 2014 до 2023 г. сме създали преки въздействия и вторични ефекти по веригата на стойността за общо 6,2 млрд. лв.

Ние сме един от най-големите индустриални инвеститори и данъкоплатци в България, като приносът ни за 10 години е повече от 440 млн. лв.

И това е факт още преди през тази година да се повиши размерът на публичните задължения, които "Асарел-Медет" АД заплаща към държавния бюджет. Тук имаме едно решение, чиито ефекти върху инвестиционния темп и бизнес климата тепърва ще се оценяват, но въпреки това ние останахме силно ангажирани с каузата за развитие на нашата община.

Помагаме на културата, образованието, спорта и здравеопазването. През миналата година подписахме меморандум за партньорство с община Панагюрище за период от 4 години, който е на стойност около 5 милиона лева. Последният ни значим проект е реновирането на Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище, която от 15 септември вече носи името на проф. Лъчезар Цоцорков. Имаме голям проект за възстановяване на Алеята на свободата, който е посветен на предстоящата 150-годишнина от Априлското въстание.

В този смисъл, приносът на "Асарел-Медет" е многопосочен.

Създаваме висока добавена стойност, изнасяме продукция, плащаме стотици милиони левове данъци и такси към държавата и гарантираме заетост на хиляди хора в региона. От друга страна, за Панагюрище и Средногорието "Асарел-Медет" е не просто работодател, а двигател за развитие - инвестираме в инфраструктура, здравеопазване, образование, спорт и култура, защото вярваме, че устойчивият бизнес трябва да върви ръка за ръка с грижата за хората и общността.

Така съчетаваме индустриалния принос с отговорност към бъдещето на региона.

Компанията работи по амбициозна инвестиционна програма до 2040 г. Какъв е нейният мащаб? Посочете основните приоритети, заложени в нея и как те ще променят облика на компанията?

Програмата за развитие до 2040 г. е една от най-мащабните в историята на "Асарел-Медет". Говорим за инвестиции за над 1 милиард лева, които ще бъдат насочени към модернизация на производството, внедряване на иновации и устойчиво управление на запасите от полезни изкопаеми. Приоритетът ни винаги са били устойчивото развитие на компанията, опазването на околната среда и грижата за хората.

Това е наш девиз и основен принцип.

Тези инвестиции не са само в техника и съоръжения - те са и в хората. Залагаме на обучението на новите поколения минни специалисти, развитие на дуалното обучение и подобряване на работната среда. Всичко това ще запази и надгради облика на "Асарел-Медет", така че компанията да остане водеща, конкурентоспособна и отговорна и през следващите десетилетия.

"Асарел-Медет" участва в международни проекти като X-Mine и AGEMERA. Как подобни инициативи допринасят за дългосрочната Ви стратегия?

Управлението на минна компания прилича на карането на велосипед. Ако не вървиш напред - падаш. С участието ни в такива международни научно-изследователски проекти, каквито се X-Mine и AGEMERA, целим винаги да сме на гребена на вълната, да сме в час с най-новите технологии за проучване, добив и преработка на руда. Това ни дава възможност да черпим опит от водещи научни институти и партньори от бранша.

Така имаме достъп до най-новите технологии и добри практики в минната индустрия на европейско и световно ниво, защото целта ни е да внедряваме иновации за по-ефективно оползотворяване на суровините, за намаляване на екологичния отпечатък и за дигитализация на процесите.

Подобни инициативи ни помагат да бъдем част от глобалния технологичен прогрес и същевременно да изграждаме устойчиво бъдеще за "Асарел-Медет" и за целия регион. Те дават нови знания и възможности на нашите специалисти и ни помагат да останем конкурентоспособни и адаптивни в една бързо променяща се среда.

"Асарел-Медет" има амбицията да се позиционира като лидер в устойчивите политики в сектора. Какви усилия полагате в тази посока?

Устойчивото развитие не е еднократно действие, а дълъг и продължителен процес. Само когато следваш най-новите постижения и технологии, може да си устойчив и да издържиш на тежките условия в минната промишленост и на все по-ниските съдържания на мед в рудата. Влагаме значителни инвестиции в технологии за по-ефективно използване на ресурсите, намаляване на въглеродния отпечатък и прилагане на най-високи екологични стандарти.

Работим активно по рекултивацията на минните терени, опазване на водите и биоразнообразието, както и за въвеждане на дигитални решения, които повишават ефективността и безопасността.

Не по-малко важно е, че устойчивостта за нас означава и социална отговорност - подкрепяме образованието, здравеопазването, спорта и културата в региона, защото вярваме, че дългосрочният успех на компанията е неразривно свързан с развитието на общността.

Нашата амбиция е да покажем, че модерното минно дело може да бъде едновременно конкурентоспособно и отговорно към хората и природата.

Как успявате да съчетаете успешно социални и екологични ангажименти с икономическата рентабилност на дейността Ви?

В "Асарел-Медет" вярваме, че социалната отговорност, опазването на околната среда и икономическата рентабилност не са противопоставени цели, а взаимно допълващи се. Минните компании не избират къде да развиват своята дейност, а работят там, където е находището.

Постоянните инвестиции в модерни технологии ни позволяват едновременно да работим по-ефективно и да намаляваме въздействието върху околната среда.

В същото време в "Асарел-Медет" АД 93% от работещите живеят в община Панагюрище - тук са нашите семейства, нашите близки и приятели. И за нас опазването на природата е водещ приоритет. Именно това съчетаване на икономическа ефективност с отговорност към хората и природата гарантира устойчивото развитие на компанията и нейната конкурентоспособност в дългосрочен план.

Какво е влиянието на "Асарел-Медет" върху социално-икономическото развитие на региона?

Влиянието ни върху социално-икономическото развитие на региона е ключово. Ние сме един от най-големите работодатели и данъкоплатци, гарантираме заетост и стабилни доходи на хиляди семейства, а чрез нашите партньори и доставчици създаваме широка верига от заетост и добавена стойност.

В групата "Асарел" директно са наети над 2 хил. души, което означава всеки четвърти от всички работещи в община Панагюрище или почти 30% от всички наети конкретно в частния сектор. Компанията ни категорично е най-големият данъкоплатец и дарител в община Панагюрище. През 2024 г. постъпленията от "Асарел" осигуряват над 43% от собствените приходи в местния бюджет.

Благодарение на добре развитата икономика, община Панагюрище е в топ 20 в страната по ниво на финансова автономия, което е резултат от жизнения профил на местната икономика и значителния принос на "Асарел-Медет" АД в нея. Вярваме, че успехът на бизнеса е пряко свързан с благополучието на общността. Така че се стремим да превръщаме икономическите резултати в устойчиво развитие и по-добро качество на живот за хората в Панагюрище и Средногорието.

Кои са основните предизвикателства пред компания от ранга на "Асарел-Медет" у нас? Какви са възможните решения за тях.

Сблъскваме се с различни проблеми и предизвикателства, но основна за целия ни бранш е нуждата от предвидима регулаторна рамка и добър бизнес климат. Минният бизнес е капиталоемък и има дългосрочен хоризонт на развитие, затова е много важно да има ясни процедури, правила и предвидимост, така че да не е поставен в по-неблагоприятни условия от други страни.

Европейският законодателен акт за суровините с критично значение извежда като приоритет местните геоложки проучвания и осигуряването на суровини от собствени източници, но тук не виждаме особен напредък в тази посока, въпреки че това е залог и за суровинната независимост и за конкурентоспособността на икономиката.

Пред нас като компания стои предизвикателството как да сме ефективни при все по-бедните запаси от медна руда, защото ние работим с едни от най-ниските съдържания в света - от едва 0,27% мед. Това е глобален въпрос, например сега в рудодобива в България мините работят с два пъти по-ниски съдържания от тези през 80-те години.

А визията за бъдещето би трябвало да е ясна - нужни са метали, за да се осигури базата за конкурентоспособна икономика, развитие на дигиталните технологии и надеждни вериги за доставки.

Каква според Вас е перспективата пред сектора в национален и световен мащаб, особено на фона на динамичното му развитие в последните години?

Аз винаги съм бил оптимист. Минно-добивният сектор е изправен пред нова ера на трансформация. От една страна, търсенето на метали и суровини нараства в световен мащаб заради зеления преход, електромобилността и дигитализацията - това открива големи възможности за индустрията. От друга, секторът е подложен на силен натиск да бъде по-екологичен, по-ефективен и социално отговорен.

В България имаме добри примери, наред с богат опит и традиции в минното дело, но предизвикателствата са свързани с предвидимостта на регулаторната среда, усвояването на по-бедни руди, въвеждането на иновации и подготовката на ново поколение специалисти.

Перспективата според мен е положителна - тези компании, които инвестират в технологии, устойчиви практики и човешки капитал, ще бъдат лидерите на утрешния ден както у нас, така и на световната сцена.

