Минно-добивната индустрия е стратегически отрасъл за българската икономика - осигурява ключови суровини, стабилна заетост и приходи за заетите в бранша и регионите, където се осъществява минна дейност.

Секторът обаче е изправен пред сериозни предизвикателства - застаряваща работна сила, недостиг на млади специалисти и необходимост от по-висока квалификация заради навлизането на нови технологии и политики за устойчивост.

Именно затова бизнесът поема по нелекия, но безспорно резултатен път на дуалното обучение. Моделът съчетава теория и практика, и то в реална работна среда. Той дава на младите хора увереност, практически умения и нещо много ценно - реален трудов опит още преди завършване. Предприятията, от своя страна, получават подготвени кадри, познаващи производствените процеси и стандартите за безопасност.

В конкретния случай, социалният ефект също не е за пренебрегване. Както споменахме, минно-добивните предприятия обикновено се намират в региони извън най-големите градове на страната. Това често са места, които остават извън полезрението на други инвеститори, от една страна, и на младите амбициозни хора, от друга.

Затова и дуалното обучение се явява "спасителен пояс" за тези региони. Те получават възможност да задържат и развиват местните си таланти, а учениците - да намерят реализация, без да се налага да се отдалечават от родното място.

Безспорно успешен модел за подкрепа на икономическото и социалното развитие на цели общности, нали?

Необходимият елемент - училищата

"Ценно е сътрудничеството, защото обменяме опит, като колегите се свързват и се научават на нови технологии в предприятието. Така учениците се запознават на място с това, което ние не можем да им предоставим в училище", споделя Величка Баланова, директор на ПГ "Златица".

По думите й, учениците придобиват "ценен опит по отношение на работата и това как протича един работен процес на реално работно място", което им помага да разберат дали това е професията, към която искат да се насочат.

Баланова отбелязва, че дуалната система осигурява "по-голяма възможност учениците да се реализират в местните структури и в местната икономика", а предприятията получават шанс "да си подберат добри кадри по специалности, по които им е необходимо".

Директорът признава, че училището не може да предостави най-съвременните технологии в учебния процес, затова "е важно за учениците да могат да се запознаят с най-новите неща, които ще им бъдат ценни в професията след това."

"Проходихме заедно през този процес на дуална система на обучение — заедно се обучаваме и те, и ние, което е добре", казва още тя и подчертава, че системата "създава възможности за реализация в местните предприятия, но опитът, който учениците са придобили в предприятието, е ценен, където и да отидат по-нататък."

"Ние се насочваме точно към специалности, при които има недостиг на пазара на труда и се изпитва истински глад за такива специалисти", добавя Баланова, изброявайки направления като електрообзавеждане на производството, автотранспортна техника и обогатяване на полезни изкопаеми.

Макар и по-късно, друго учебно заведение също поема по стъпките на дуалното обучение.

"Началото беше поставено в пандемичната година. Беше рисково, но всичко, което направихме с общи усилия с Елаците, с ръководството и със служители, се оказа ползотворно и много подходящо", разказва Десислава Найденова, директор на ПГ "Тодор Пеев".

Въпреки трудностите през 2020 г., училището успява да реализира план-приема си на 100%, а първият випуск по дуалната система завършва през 2024/2025 г. Част от учениците вече работят, други продължават образованието си в Минно-геоложкия университет.

Найденова подчертава, че "пряката връзка с работодателя, практиките в реална работна среда — това е смисълът на дуалното обучение. Всичко друго е суха материя, загнездване в училище и от време на време ходене на терен."

Според нея партньорството с "Елаците-Мед" и други компании осигурява стабилност, възможност за реализация и подготвени кадри по специалности с дефицит на пазара на труда, като електрообзавеждане на производството, пътностроителна техника и металообработващи машини.

"Много съм щастлива, че в колектива, от година на година, има все по-млади учители. Доволна съм, че мога да ги мотивирам и да ги накарам да учат нещо допълнително, което да отговаря на изискванията за преподаване по определения предмет или специалност", добавя тя.

В заключение Найденова изтъква, че усилията са насочени към това "да запазим младите хора на територията на общините" и да подпомогнат предприятията да имат добри кадри, "в които те са инвестирали още по време на образованието им."

Как се случва всичко от гледна точка на бизнеса. Какви предизвикателства срещат, какви резултати отчитат? Попитахме някои от водещите компании в сектора.*

"Асарел-Медет" АД отбелязва 10-годишнина на модела

Партньорството между "Асарел-Медет" и Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм "Проф. Лъчезар Цоцорков" в Панагюрище е сред първите примери за успешно реализирано дуално обучение в България. Проектът стартира през 2014 г. по инициатива на тогавашния изпълнителен директор проф. Лъчезар Цоцорков.

Източник: Асарел-Медет

През 2025 г. моделът отбелязва своята десета годишнина.

"Учениците придобиват практически умения в реална работна среда, а компанията си осигурява подготвени кадри, които веднага след завършване имат възможност да станат част от екипа на дружеството," споделят от "Асарел-Медет". Оттам допълват, че интересът към дуалните паралелки непрекъснато расте, което спомага за задържане на младите хора в региона и подобрява училищната база — кабинети, работилници и оборудване, от които се възползват всички ученици.

Обучението се провежда по специалности, определени според нуждите на предприятието: Минна електромеханика, Обогатителни и рециклационни технологии, Автотранспортна техника и Пътностроителна техника. Теоретичната подготовка се осъществява в училище, а практическата — в реална работна среда, на територията на "Асарел-Медет". Наставници от компанията, обучени специално за целта, ръководят до петима ученици и подпомагат придобиването на професионални умения.

"Учениците не само работят по график през цялата учебна година, но и участват в доброволчески инициативи и обучения за личностно развитие — мотивация, работа в екип, разрешаване на проблеми," уточняват от дружеството.

Според компанията ролята на бизнеса в този процес е ключова:

"Бизнесът трябва да определя нуждите от кадри и да насочва училищата към съответните специалности. Ние ежегодно заявяваме професиите, по които ще се обучават ученици, в зависимост от реалните кадрови потребности."

Сред възможните допълнителни стъпки, които биха подпомогнали развитието на дуалното обучение, от "Асарел-Медет" посочват по-ранното кариерно ориентиране чрез посещения в предприятията, срещи с родители, осигуряване на стипендии за изявени ученици и гарантирани, привлекателни работни места след завършване.

Към момента в компанията работят 43 служители, завършили успешно дуалното обучение. "Годишно при нас постъпват между 5 и 10 души, които започват работа по трудов договор за стажуване. Не прилагаме механизми за задържане - предпочитаме мотивацията да идва от добрите условия и възможностите за развитие," споделят от дружеството. Някои от младите кадри продължават и висше образование, докато работят в предприятието.

Шестима от тях вече са били отличавани като "най-добри в професията" по повод Деня на миньора - постижение, което компанията отчита като доказателство за успеха на програмата.

"Приоритизирането на средното професионално образование е ключово за устойчивото развитие на регионите и конкурентоспособността на бизнеса. Държавата има важна роля да насърчава тези процеси и партньорството между бизнеса и образованието," заявяват още от "Асарел-Медет".

Компанията оценява сътрудничеството си с гимназията в Панагюрище като изключително успешно и изразява признателност към ръководството и педагогическия екип "за пътя, по който вървим заедно".

"Горубсо-Мадан" АД подкрепя професионалното образование

Дружеството активно подпомага местните училища чрез различни форми на партньорство, инициативи и дарения. С ПГ "Васил Димитров", Мадан има подписана партньорска програма - осигурява се работно облекло за практиките, топъл обяд за учениците, провеждат се ученически практики и стажове, както и се предоставя специализирано оборудване.

Източник: Горубсо-Мадан

През периода 26-29 май 2025 г., съвместно с ХОЛДИНГ КЦМ 2000, е организирана Лятна академия "Свети Влас" с участието на 22 ученици и преподаватели от ПГ "Васил Димитров" и ПГ "Цар Иван Асен ІІ", гр. Асеновград. С община Мадан дружеството реализира програми за сътрудничество; през 2024 г. е финансиран ремонтът на физкултурното помещение в ОУ "Н. Й. Вапцаров", което не е функционирало над 24 години.

От "Горубсо-Мадан" АД посочват, че целта на тези инициативи е да се насърчи връзката между образованието и бизнеса и да се подпомогне професионалното развитие на младите хора. Така се създадат условия за придобиване на знания, умения и практически опит, които са полезни както за компанията, така и за местната общност.

"ДПМ Челопеч" и дуалното обучение като грижа към общността

"ДПМ Челопеч" е сред компаниите, които още през 2017 г. се включват в програмата за дуално обучение с "Аурубис България" и в последствие "Елаците Мед" и инженерингови партньори от Средногорието. За този период дружеството е изпратило успешно 4 випуска с общо 16 ученици. Специалностите се определят според интереса на кандидатите и нуждите на бизнеса, но основните направления, по които е проведено обучение, са: Обогатяване на полезни изкопаеми, Машини и съоръжения за заваряване, Автотранспортна техника и Електрообзавеждане на производството.

Източник: ДПМ Челопеч

Компанията разглежда участието си в програмата не просто като начин да подготви бъдещи кадри, а като част от своята корпоративна социална политика. "Вярваме, че чрез знанията, опита и уменията, които придобиват учениците по време на практическото си обучение, се допринася положително за развитието им в местното общество. Ползите са не само за компанията, но и за целия регион", споделят от ръководството.

Практическото обучение на учениците се провежда в 11 и 12 клас, като в зависимост от етапа то включва по 2 или 3 работни дни седмично. Всеки ученик има назначен ментор - служител на компанията, преминал специализирано обучение. Под негово ръководство учениците работят в реална среда, запознават се с производствените процеси и усвояват ключови трудови навици.

"Основната роля на бизнеса е да осигури възможност учениците да се докоснат до реалния работен процес, да натрупат практически опит и да придобият умения, които ще изиграят важна роля за бъдещето им", категорични са от дружеството.

Тази подготовка се оказва решаващо предимство, когато завършилите кандидатстват за работа. Макар програмата да не задължава нито компанията да наема учениците, нито самите младежи да започват работа там, много от тях получават значителен бонус при подбора.

"Представянето на учениците през тези 2 години е от ключово значение за назначаването им на работа. Те вече познават процесите и фирмената култура, което улеснява адаптацията им", допълват от "ДПМ Челопеч".

В тази връзка "ДПМ Челопеч" развива дългогодишно партньорство с ПГ "Златица". Тази връзка е пример за взаимна полза - училището осигурява ученици в нужните специалности, а компанията гарантира, че те ще получат качествено и ефективно практическо обучение.

Така бизнесът и образованието заедно създават устойчива перспектива за младите хора от района на Средногорието. Регион, който рядко е в центъра на вниманието, но чрез подобни инициативи се превръща в място с реални възможности за професионално развитие, уверени са от компанията.

Общата цел е в основата на партньорствата за "Елаците-Мед"

"Елаците-Мед" активно развива дуално обучение от 2018 г., когато започва партньорство с ПГ "Златица", а от 2020 г. - и с ПГ "Тодор Пеев" в Етрополе. До 2025 г. общо 23 ученици от трите випуска са завършили практиката си успешно, а през учебната 2025/2026 година ще се обучават нови 39 ученици в специалности като Металообработващи машини, Автотранспортна техника, Машини и съоръжения за заваряване, Електрообзавеждане на производството, Обогатяване на полезни изкопаеми и Пътностроителна техника.

Източник: Елаците-Мед

"За нас е важно учениците да имат шанс да се докоснат до реалната работна среда още в училище. Така те виждат смисъла на професията и остават мотивирани", споделят от компанията.

Целта на дуалното обучение в "Елаците-Мед" е ясна - преодоляване на недостига на подготвени специалисти в минния сектор и създаване на добре обучени и ангажирани млади кадри. "Работа по проекта до момента дава много добри резултати. Синхронът между всички ангажирани в процеса на обучение и реализиране на практическото обучение, даде възможност да постигнем заложените цели.

Резултатът е добре обучени и ангажирани в производствените процеси млади хора, част от които продължават своето образование във висше учебно заведение."

Практическото обучение се осъществява на територията на Рудодобивен и Обогатителен комплекс на "Елаците-Мед", като основен принцип е безопасността и здравето на учениците. От компанията обясняват, че практическото обучение се организира и контролира от специално обучени за целта наставници.

"Опитните ни специалисти предоставят качествено обучение на практика в подкрепа на професионалното обучение. Учениците от 12 клас, навършили 18 години, се разпределят в направления спрямо спецификата на изучаваната специалност, а възможността за ротация на позиции дава перспектива за натрупване на разнообразен опит."

Ролята на бизнеса е ключова за ефективността на дуалното обучение: "Ресурсите, необходими за изграждане на принципи и добри практики, са от изключително значение. Подготовката и реализацията на процеса в реална работна среда изисква човешки и технически потенциал.

Дуалното обучение е партньорство между училището и бизнеса, усилията трябва да бъдат насочени към общи цели и бъдещи резултати. Организирането на кампании за информираност сред ученици и родители би повишило интереса към професионалното образование."

От завършилите ученици част започват работа в компанията, а други продължават образованието си във висши учебни заведения. "Програмата за надграждащо обучение и политиката ни за развитие на човешките ресурси позволи на трима от завършилите да продължат образованието си в МГУ "Св. Иван Рилски", София", отбелязват от "Елаците-Мед".

Дуалната система на обучение доказва своята ефективност и осигурява дългосрочна приемственост в специфичните за бранша професии. "Всяка година все повече деца избират професионални гимназии с перспектива за по-лесното им адаптиране към работните процеси в бъдеще. Дуалното обучение е един добър начин да бъдат наети млади хора в специфични за бранша професии", заявяват в заключение от ръководството.

"Каолин" вярват, че родителите са ключов фактор

Дуалното обучение в "Каолин" започва през 2016-а и към момента обхваща общо 102 ученици в паралелки от 8. до 12. клас по специалности като Минна електромеханика, Електрообзавеждане на производството и Обогатителни преработващи и рециклационни технологии.

Източник: Каолин

"Дуалното обучение е безспорна форма на практично насочена подготовка на учениците в реална работна среда. Дали това ще бъде желаното място за професионално реализиране на младите професионалисти зависи от критично важни фактори: как младежите приемат възможността да учат в производствена среда, как наставниците успяват да "запалят" и поддържат любопитството им, как компанията интегрира учениците към променящите се условията на труд, екипната работа и изграждането на лоялност към компанията", разказват от ръководството.

Освен техническите умения, "Каолин" намира за ценно и развитието на меки умения, които да залегнат в учебните програми в училище. "Важно е родителите, семейната среда и учителите да насърчават децата да "вземат занаята в ръцете си" и да възприемат професионалното развитие като ценност", допълват от компанията.

Ролята на бизнеса безспорно е ключова. "Стремим се да влагаме ресурс, време и отдаденост, защото подготвените професионални кадри са основният елемент за постигане на амбициозните цели на компанията", споделят от "Каолин". Наставниците осигуряват обучение в реална работна среда, адаптирано към производствената натовареност, а учениците участват активно, като процесът е проектиран да бъде максимално ефективен и градивен. "Постигането на резултати е възможно само ако младежите проявяват автентична заинтересованост и мотивация да учат и да се развиват", категорични са те.

По отношение на последваща реализация, около 1/3 от завършилите дуална форма на обучение в периода 2020-2025 г. започват работа в "Каолин", а други продължават образованието си в университети.

"Държим решението за започване на работа да е осъзнато, за да бъде ангажираността видима", обобщават от дружеството.

"Мини Марица-изток" постига ефективен модел, устойчив във времето

"Мини Марица-изток" са сред пионерите на дуалното обучение в България. Компанията се включва още през 2016/2017 г., стартирайки партньорство с ПГ по електротехника и технологии "Г. С. Раковски", Стара Загора и от 2017/2018 г. с ПГ "Св. Иван Рилски", Раднево.

Източник: Мини Марица-изток

"Основната ни цел беше да изградим ефективен модел за подготовка на учениците чрез практика, който да бъде устойчив във времето", коментират от ръководството на дружеството.

Специалностите, очаквано, са свързани с нуждите на компанията - машинни оператори, механици, електротехници, а практическите занятия се провеждат в реална работна среда, под ръководството на наставници. Учениците получават възможност да усвоят специфични умения, а в същото време придобиват увереност и дисциплина. В програмата им са заложени практически занятия 2 пъти седмично в 11 клас и 3 пъти седмично в 12-и.

За учебната 2025/2026 година дуалното обучение се реализира по няколко ключови специалности, съобразени с потребностите на бизнеса и региона. В ПГЕТ "Г. С. Раковски" обучението се провежда по професия Електротехник, специалност Електрообзавеждане на производството. В ПГ "Св. Иван Рилски" учениците вече се подготвят по професия Машинен техник, специалност Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството, както и по професия Организатор по експлоатация в жп инфраструктурата, специалност Ръководител движение.

Предлага се също така обучение по професия Техник по железопътна техника, специалност Локомотиви и вагони.

"Най-голямата полза е, че младите хора излизат от училище с практически опит. За нас като работодател това означава по-добре подготвени кадри и по-бърза адаптация към реалната работа", признават още от "Мини Марица-изток".

Разбира се, в процеса има и някои предизвикателства. Не всички ученици избират да останат в предприятието, споделят от ръководството. Някои продължават образованието си във висше училище, а други търсят реализация в чужбина. Въпреки това ефектът върху региона е значим: "Дори когато учениците не остават при нас, те носят уменията и дисциплината, които са получили в процеса на обучение."

Взаимодействието между бизнес и образование е в основата на развитието на уменията и компетентностите, нужни за всяка икономическа или социална дейност, категорични са от дружеството.

В същия дух обобщава и изпълнителният директор на Българската минно-геоложка камара доц. д-р инж. Иван Митев: "Дуалното обучение е най-прагматичният отговор на предизвикателствата, пред които е изправен минно-добивният сектор. Този модел може да се опише като мост между поколенията, защото съчетава опита на хората, които вече са в индустрията, с енергията на младите, които идват след тях.

Резултатите вече се виждат - все повече млади хора избират да останат и да работят в регионите, където са се обучавали. Това е най-силният знак, че моделът има смисъл.

Компаниите влагат време, ресурси и доверие в тези партньорства, защото вярват, че така се изгражда стабилна основа за бъдещето на сектора."

В заключение, всички добре осъзнаваме, че дуалното обучение не е панацея. Но безспорно е добро решение на редица икономически и социални предизвикателства.

Модел, в който си струва да се инвестира в бъдеще.

*Коментарите на компаниите са подредени по азбучен ред.