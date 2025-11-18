Руската отбранителна индустрия преживява най-тежката си криза от разпадането на Съветския съюз. Това е заключението на анализ на Defense Blog на вътрешни оценки и кореспонденция, циркулираща сред мениджъри в сектора.

Въпреки големите военни поръчки, предизвикани от войната в Украйна, руските заводи са под огромен натиск, като им липсват работна ръка, финансова стабилност и веригите за доставки, необходими за поддържане на производството.

Заводи в режим на оцеляване

Фабриките, които някога обслужваха както вътрешния, така и експортния пазар, сега работят в режим на "ръчно управление", принудени да изпълняват нарастващи поръчки на цени, които вече не покриват производствените разходи.

Докато Русия влиза в четвъртата година от пълномащабното си нашествие в Украйна, мащабът на военните загуби и мобилизацията на работна ръка рязко са намалили наличната индустриална трудова сила. Много квалифицирани работници са мобилизирани и след това убити или ранени.

Въздействието на западните санкции продължава да разяжда промишления капацитет на Русия. Ключовите технологии и компоненти са станали или недостъпни, или драстично по-скъпи. В много случаи цената на вносните части е нараснала "десетократно или дори стократно", създавайки неустойчиви загуби в целия сектор.

Критични суровини, масла, покрития, електроника и технически течности са в недостиг, докато руските опити за импортна замяна многократно са се проваляли.

Продължаващият натиск на Украйна върху руската индустриална база също оформя кризата. Дронове и ракетни удари удариха множество заводи, логистични центрове и горивни съоръжения. Саботажни действия нарушават непрекъснато железопътни връзки и повреждат производствена инфраструктура.

Колапс на експортните приходи

Експортните приходи, някога основният метод на руските отбранителни изпълнители да компенсират продажбата на оборудване на вътрешния пазар под себестойност, рязко са намалели. Русия е загубила достъп до много чужди пазари, а купувачите са анулирали или замразили договори поради санкции, проблеми с плащанията и невъзможността на руските фирми да предоставят критични подсистеми. Без експортни доходи заводите вече не получават печалбите, необходими за компенсиране на вътрешните загуби.

Няколко големи предприятия вече публично признаха финансови затруднения. Най-големият производител на танкове в Русия заяви наскоро, че трябва да намали персонала поради липса на средства. Обединената самолетостроителна корпорация, ключов производител на бойни самолети, се сблъска с недостиг на средства за плащане на изпълнители и сега е заплетена в стотици съдебни дела за компенсация на дългове.

Един от високопрофилните руски производители на дронове, компанията "Кронщад", специализирана в разузнавателно-ударния безпилотен апарат "Орион", "се изправи пред десетки искове за просрочени дългове през последните месеци, като от началото на лятото се търсят над 600 милиона рубли (7 милиона долара)". Най-големите искове включват 151,1 милиона рубли от "Иновационни технологии" и 220,6 милиона рубли от Научноизследователския институт по съвременни телекомуникационни технологии.

Този модел сега се простира почти до всички компании, изпълняващи договори за въоръжените сили на Руската федерация. Самото руско правителство забавя плащанията "поради липса на средства", оставяйки заводите неспособни да покриват заплати, да се разплащат с доставчици или да закупуват компоненти. Един пример показва, че "изпращането на партида танкове през януари все още не е платено", дори докато изпълнителят остава правно задължен да доставя нови машини през цялата година.

Капан на фиксирани цени

Допълнителна вътрешна кореспонденция от руския отбранителен сектор, получена от украински активисти от "Кибер съпротива", подчертава тежестта на тези проблеми. Едно прихванато писмо от главния директор на Муромския приборостроителен завод обяснява, че фабриките "трябва да доставят продукти на фиксирани цени, определени през 2019 г.", докато едновременно са принудени да "купуват компоненти на пазарни цени и с предплащане".

Друг директор пише, че "парите от държавата не стигат дори за покриване на лихвата по кредита, който трябва да бъде взет за плащане на доставчиците".

В един пример Муромският завод "инкасира загуби от 70 милиона рубли" за своята навигационна система "Продукт 1Т146", правейки невъзможно изпълнението на нарастващите поръчки. Плащанията по договор остават замразени "за 3-5 години", поставяйки в капан средствата на компанията и предотвратявайки реинвестиции.

Руските фирми с експортни задължения също срещат нови бариери. Санкциите предотвратяват или забавят плащанията, докато международният контрол натиска потенциални купувачи да се оттеглят от сделки. Египет отказа покупката на Су-35, а Индия отхвърли допълнителни корабостроителни договори, защото Русия не можа да замени газотурбинните агрегати, които са украинско производство.

Последици за глобалната сигурност

Комбинираният ефект - санкции, неплатени договори, изчерпване на работната сила, саботаж и загуба на експортни пазари - е тласнал руската отбранителна промишлена база в най-трудния ѝ период от десетилетия насам.

Отслабената руска индустриална база влияе на продължителността и формата на конфликта в Украйна, променя военното поведение на Москва и преобразува динамиката на глобалния износ на оръжия.

Спадът на производствения капацитет на Русия може да ограничи способността ѝ да поддържа мащабни операции, но също така може да тласне Кремъл към по-рискови стратегически решения или по-дълбоко сътрудничество с Иран, Северна Корея и Китай, подчертава Defense Blog.