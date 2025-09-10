Първата половина на 2025 г. се оказа "разочароваща" за химическия сектор на Европейския съюз, показва докладът Chemical Trends Report Q2 на индустриалната група Cefic, базиран на данни от "Евростат". Секторът, който осигурява препитанието на над милион души в ЕС, се изправя пред безпрецедентни предизвикателства, които поставят под въпрос неговото бъдеще.

Според анализи на Society of Chemical Industry (SCI) и Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), слабото търсене, неконкурентните цени на енергията и рисковете от световни търговски смущения, включително американските мита, означават, че производството на химикали в ЕС27 ще се свие през 2025 г., след растеж от 2,4% през 2024 г.

Енергийната криза като главен виновник

Проблемите са особено сериозни за базовите продукти и нефтохимията, където Китай държи конкурентно предимство благодарение на мащабното и евтино производство. На глобално ниво цените на газа в ЕС са три пъти по-високи от тези в САЩ и се очаква да останат такива до 2030 г., което допълнително отслабва конкурентните позиции на Европа на световните химически пазари.

Ситуацията се влошава от слабото вътрешно търсене поради спада в други сектори. Автомобилната индустрия, която е ключов клиент на химическия сектор, продължава да изпитва значителен годишен спад - производството в автомобилния сектор на ЕС27 намаля с 4,5% през първата половина на 2025 г.

Алармиращи статистики

При 74,6% използване на капацитета в ЕС27, химическият сектор "остава основна грижа", отбелязва докладът. Натоварността на капацитета последователно се задържа под дългосрочната средна стойност на ЕС и средната стойност на САЩ от третото тримесечие на 2022 г., отразявайки продължаващите предизвикателства от слабо търсене и намаляваща бизнес увереност.

"Производството на химическата индустрия на ЕС27 остава 10% под нивата преди кризата от 2014 до 2019 г.", предупреждава докладът.

Търговски дисбаланси

Докато световният годишен растеж на химическото производство достигна 4,2% за първите шест месеца на 2025 г., този на ЕС27 спадна с 2,4% за същия период. За сравнение, растежът на Китай достигна 7,9%, а на Бразилия и САЩ съответно 4,3% и 2,6%.

Вътрешният спад в търсенето на химикали частично се компенсира от растежа на износа на ЕС27 през 2025 г. в сравнение с 2024 г. Но вносът също се увеличи през същия период. Китай отчете €17,1 млрд. от химическия внос в ЕС27, следван от САЩ с €15,8 млрд. и Великобритания с €9,8 млрд.

Именно Пекин започва да бъде все по-важен фактор. Неговата продукция е имала пазарен дял от по-малко от 1% през 2004 г., но вече говорим за 5,6% през 2024 г.

САЩ остават ключовата дестинация за износа на химикали от ЕС27, отчитайки €23,1 млрд. приходи. Великобритания и Китай следват със съответно €12,7 млрд. и €8,8 млрд. приходи.

Затворени заводи

Кризата намира израз в серия от спирания на производствени мощности. Dow обяви затварянето на своята германска инсталация в Бьолен с капацитет 560 000 тона годишно етилен и 285 000 тона пропилен, заедно с активи в Шкопау до края на 2027 г. Очаква се затваряне и на завода за базови силоксани в Бари, Уелс до средата на 2026 г.

INEOS Phenol също обяви планове за окончателно спиране на производството в своя завод в Гладбек, Германия. Джим Ратклиф, председател на борда на INEOS, коментира: "Това е последствието от пълната липса на енергийна конкурентоспособност на Европа и слепото отдаване на данъчното облагане на въглерода, което води до масова деиндустриализация в континента."

Според FT ExxonMobil ще продаде европейските си химически заводи заради US митата и китайската конкуренция. LyondellBasell ще се освободи от активи в няколко държави с голяма загуба. SABIC, PTT Chemicals и ред други също се готвят за подобни ходове.

Европейската комисия вече прие План за действие в подкрепа на сектора, но експертите са категорични, че националните правителства реагират бавно, а време няма. Въпросът дали химическата индустрия на ЕС ще оцелее в настоящата си форма остава отворен, но ясно е, че без спешни мерки за повишаване на конкурентоспособността, секторът ще продължи да губи позиции.