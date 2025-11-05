Непрекъснато нарастващите административни изисквания, глобите в чужбина, несигурността около тол системата и новите европейски изисквания за "зелени" камиони поставят превозвачите под все по-силен натиск. Това заяви за Money.bg адв. Венцислав Трендафилов, експерт по международно и транспортно право.

Според експерта предизвикателствата пред бранша са всекидневни, а регулацията нараства.

Източник: Личен архив

"От претоварени маршрути до внезапни проверки и неясни контролни режими - това е реалността на хиляди транспортни оператори в България. Към нея се добавят фалшивоположителните тестове за наркотици, езиковите бариери и често противоречивите интерпретации на европейските регламенти и директиви. Вместо стабилна среда и подкрепа, превозвачите усещат, че все по-често се превръщат в лесна мишена за санкции и административен натиск", подчертава адв. Трендафилов.

По данни на Eurostat и IRU за 2023 година делът на заетите в сухопътния транспорт в България е около 4,5% от всички наети лица, което се равнява на приблизително 160 000 души.

Източник: БГНЕС

Задлъжнялост, "фирми фантоми" и изисквания за нулеви емисии

Проблемът с междуфирмената задлъжнялост също се задълбочава. Десетки "фирми фантоми" изчезват, оставяйки след себе си неплатени дългове и ощетени партньори. Това изкривява пазара и увеличава риска за добросъвестните оператори, които вече се борят с намаляващи маржове и несигурни клиенти.

Междувременно, на европейско ниво транспортният сектор е изправен пред нова дилема. Европейската комисия обмисля предложение за закон, който би задължил превозвачите и техните клиенти (товародатели) да закупуват фиксиран дял превозни средства с нулеви емисии - електрически или водородни камиони.

"Тази инициатива, наречена "Greening Corporate Fleets", има за цел да подпомогне производителите на зелени камиони, като гарантира пазар за тях. Международният съюз за автомобилен транспорт (IRU) реагира, като стартира петицията "Yes to greening, No to mandates", в която предупреждава, че подобно задължение може да има разрушителен ефект върху сектора, особено за малките и средни предприятия", споделя експертът.

Инициативата на IRU е подкрепена от редица европейски транспортни и логистични асоциации, които настояват за по-умерен и икономически логичен подход. В съвместно писмо до Европейската комисия организации от сектора предупреждават, че "никой няма да купува камиони, които не може да използва, или които ще го доведат до фалит".

"Подобна позиция е разумна. Смятам, че преходът към зелена мобилност е неизбежен, но той трябва да бъде плавен, координиран и подкрепен от реална инфраструктура и финансиране. В противен случай, задължителните квоти биха могли да тласнат голяма част от сектора към срив, особено в държави като България, където финансовите възможности са ограничени, а разходите растат."

Какъв е ключът към устойчивост?

Транспортният сектор не може да бъде устойчив, ако между бизнеса и институциите няма доверие. Според адв. Трендафилов "ключът е в хармонизацията между националното и европейското законодателство, прозрачността на контролните механизми и активното участие на самите превозвачи при разработването на политики".

"Подкрепям усилията на сдруженията в областта на транспорта и на международните структури като IRU, които работят за по-добра координация и правна яснота, така че секторът да може да се адаптира, без да бъде смачкан от административни тежести и финансови задължения."

Представителите на транспортния сектор у нас са категорични, че българските превозвачи не се противопоставят на промяната. Те искат да бъдат част от европейската зелена трансформация, но на основата на реализъм, подкрепа и икономическа логика, а не чрез задължения, които ги поставят в невъзможна позиция.