Ремонтът и поддръжката на автомобили изглеждат като рутинна дейност - оставяш колата, работи се по нея и я получаваш поправена. Нищо интересно, ще кажат някои - чаркове, инструменти и моторно масло. Бизнес като бизнес.

Истината е, че успешният и надежден сервиз се гради не около машини, а около хора, за които автомобилът е нещо повече от сбора на частите си. Той е част от живота им, създава истории, мотивира ги да се развиват и след това предаването на уменията и споделянето на изживяванията ражда семейни традиции.

Именно такъв човек е Венцислав Спасов. Освен служител в сервиз "Тенекеджийно-бояджийски ремонти" в Силвър Стар, той е син на автотенекеджия и баща на механик. Три поколения специалисти, за които това е нещо повече от занаят.

Историята започва от бащата на Венцислав, който през 80-те работи по товарни автомобили, хладилни ремаркета и стъклопластови изделия. От него Венцислав наследява не само техническите умения, но и вниманието към детайла.

През 2009 г. започва професионалния си път - от тенекеджия до бояджия. Преминава специализирани обучения в Германия, в рамките на които усвоява огромна част от процеса по подготовка и ремонт на товарни автомобили.

За Венцислав работата с автомобилите е "букет от умения" - наблюдателност, усет за дефектите и познаване на точния подход при подготовка, боя и тенекеджийски детайли. Предава ги на сина си Мартин, който от 10-годишен започва да му помага.

"Сърцето ми винаги е било при колите", споделя младежът, който е завършил професионалната гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" с отличие и днес е механик при леките автомобили. Той се обучава за диагностик, а способността да "усеща" автомобила отвътре придобива още като дете - участвал е в картинг състезания.

Източник: Силвър Стар

Венцислав и Мартин имат зад гърба си различни проекти - като превръщането на семейния Sprinter в кемпер, но има един, който е особено емоционален. Той е свързан с култовия Mercedes-Benz 190 - бащата е притежавал такъв преди години: "Когато го продадохме, Мартин беше още малък. Плака много и аз му обещах, че един ден, когато порасне, ще си купим отново същия. Годините минаха - мислех, че е забравил, но когато завърши гимназия, дойде при мен с думите: "Нали помниш какво ми обеща?" И така купихме същия модел, като го създадохме от нулата".

Семейството притежава цели 8 модела на Mercedes-Benz: GLK, от класически S- и E- класи, през споменатия 190 и още един за пистови състезания до готовия за приключения Sprinter. Едно е сигурно - тези возила са в добри ръце. И ще продължават да бъдат.

За Венцислав и Мартин Спасови автомобилите не са просто работа, а начин на живот. Затова те се грижат за колите в сервиза като за свои. И предават тази любов към занаята на своите колеги в Силвър Стар.