Румъния разполага с над 1500 държавни компании - огромен брой с много високи загуби, и страната все още не е решила къде да бъде активен играч и къде да намали държавното участие. Това заяви вицепремиерът Оана Георгиу на CFA Forecast Dinner 2026, събитие, отбелязващо 20 години от създаването на CFA в Румъния.
"Държавните компании се нуждаят от сериозна реформа, преди да могат да се разширяват в чужбина. Не знаем с коя да започнем - има толкова много", призна Георгиу. Тя посочи CFR като пример за компания, която може да стане важен играч в железопътната инфраструктура и транспортните услуги, включително в Молдова и Украйна, след като бъде реформирана.
Вицепремиерът подчерта, че Румъния "има много стратегии на хартия, но се затруднява да ги изпълни". За да привлече инвестиции, страната трябва да осигури предвидимост, да намали рисковете и да инвестира в конкурентна енергетика и инфраструктура.
"Инфраструктурата не е просто разход, тя може да стане мултипликатор на производителността. Без стабилност и ясни правила, инвестициите ще стават все по-трудни", предупреди Георгиу. Тя допълни, че индустриалната политика трябва да се базира на реална конкурентоспособност, налична енергия и квалифицирана работна сила, за да се оправдаят инвестициите без протекционизъм.
Според нея, ако Румъния успее да се превърне в "платформа за стабилност и намаляване на риска", страната може да привлече значителни инвестиции и да реализира сериозен икономически растеж през следващото десетилетие.