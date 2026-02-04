Walmart стана първият търговец на дребно, достигнал пазарна оценка от 1 трилион щатски долара след едногодишно рали, при което акциите на американското дружество се покачиха с близо 26%. Това го поставя сред редиците на големите технологични гиганти като Nvidia и Alphabet, съобщават световните медии.

Възходът на Walmart е забележителен, тъй като успява да се възползва от комбинация от едновременно привличане на клиенти с по-високи доходи, търсещи стойност и удобство, и запазване на основната си база от купувачи с по-ниски доходи, пише Reuters.

Акциите са скочили с 468% през последното десетилетие, изпреварвайки 264%-ния ръст на S&P 500, отчасти поради тази двойна стратегия, която конкурентите трудно успяват да възпроизведат. През последните пет години търговецът на дребно разшири онлайн пазара си до над половин милиард артикула, стартира едночасова доставка, създаде Walmart+, за да се конкурира с Amazon Prime, и изгради рекламен бизнес на стойност 4 милиарда долара, който увеличи маржовете.

Източник: iStock

От решаващо значение е, че Walmart заложи рано и агресивно на изкуствения интелект, влагайки милиарди в автоматизация на веригата за доставки, за да запаси по-пресни продукти, да ускори доставките и да подобри прогнозирането и търсенето на наличности. Това даде на базирания в Арканзас търговец на дребно оперативно предимство, което му помогна да надмине прогнозите за продажбите в едни и същи магазини в САЩ за 15 последователни тримесечия, въз основа на оценки, събрани от LSEG.

Оптимизмът на инвеститорите относно инвестициите на Walmart в изкуствен интелект допълнително подхрани покачването на акциите, тъй като потребителите все повече преминават към онлайн пазаруване на хранителни стоки.

С всеки 1/4 долара, похарчен за хранителни стоки в САЩ, който отива за Walmart, търговецът на дребно се оказва в изгодна позиция в предизвикателна потребителска среда, където домакинствата с ниски и средни доходи са изправени пред напрежение от инфлацията, охлаждащия се пазар на труда, митата и несигурността от неотдавнашното затваряне на правителството на САЩ, като всичко това направи ежедневната стратегия на търговеца на дребно за ниски цени по-привлекателна.

"Това наистина е забележително постижение. Смятаме пазарните капитализации от трилиони долари за феномен на технологичните акции, но Walmart е сурова компания от "старата икономика", коментира Чарлз Сайзмор, инвеститор в Walmart, оценявайки инвестицията на търговеца на дребно в технологии за намаляване на разходите.

Джон Фърнър, който встъпва в длъжност като глобален изпълнителен директор на Walmart на 1 февруари, е изправен пред критичното предизвикателство да ускори технологичните инвестиции на компанията в ерата, задвижвана от изкуствен интелект, като същевременно отблъсква конкуренцията от конкурентите Amazon, Aldi и Costco.

Миналия месец Walmart беше добавен към технологично ориентирания индекс Nasdaq-100, дом на най-ценните нефинансови компании, заменяйки британския производител на лекарства AstraZeneca. Той се присъединява към списък от американски компании, оценявани на 1 трилион долара или повече, включително Nvidia с 4,5 трилиона долара, Alphabet с 4,1 трилиона долара, Apple с 3,9 трилиона долара, Microsoft с 3,1 трилиона долара, Amazon с 2,6 трилиона долара, Meta с 1,8 трилиона долара, Broadcom с 1,6 трилиона долара, Tesla с 1,6 трилиона долара и Berkshire Hathaway с 1 трилион долара.

Този важен етап е кулминацията на забележителното пътешествие за търговеца на дребно, който отвори първия си магазин в Роджърс, Арканзас, през 1962 г. и сега управлява 4600 локации в САЩ. Walmart стана публична компания през 1970 г. на цена от 16,50 долара на извънборсовата борса, преди да бъде листната на Нюйоркската фондова борса през 1972 г.

Компанията се присъедини към Dow Jones Industrial Average през 1997 г. и е част от S&P 500 от десетилетия. Веригата е сключила партньорства с OpenAI и Google, за да вгради своите инструменти за онлайн пазаруване директно в техните чатботове за търсене.

Тези нарастващи инвестиции в изкуствен интелект са насочени и към запълване на разликата с Amazon, която имаше преднина със своя чатбот Rufus, асистент, задвижван от GenAI, който отговаря на заявки за пазаруване.

"Walmart всъщност е пет магазина в един и бумът им идва от търговията с хранителни стоки на дребно. Очаквам пазарната капитализация да достигне 2 трилиона долара през следващите няколко години", заяви Луис Навелие, главен инвестиционен директор в Navellier & Associates, която държи акции на Walmart от близо две години.