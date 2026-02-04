Vestitel, бързо развиващ се доставчик на дигитална свързаност със седалище в България, значително укрепва присъствието си на гръцкия пазар за телекомуникации на едро, инвестирайки в нова инфраструктура, дигитални маршрути и решения за интелигентни комунални услуги, пише OT.gr

Компанията, основана през 2003 г. като част от групата "Овергаз" - най-голямата българска частна група в сектора на природния газ, се превърна в доставчик на телекомуникационна инфраструктура с трансгранично присъствие, отбелязва гръцкото издание.

"Вестител" разполага със собствена наземна оптична мрежа от над 3000 км между България и Гърция, с напълно защитено Nx100G предаване и силно присъствие в над 40 точки на присъствие (PoPs). Паралелно оперира LoRaWAN мрежа, която покрива повече от 30 града в България и Гърция, подкрепяйки приложения за интелигентни градове и комунални услуги.

Според последните публични данни, "Вестител" е с над 7 млн. лева приходи през 2022 г. и печалба от близо 560 000 лева. За дружеството към месец септември тази година работят 24 души.

"Вестител" работи на гръцкия пазар на едро от 2004 г. като трансграничен партньор на големи телекомуникационни доставчици за връзката България-Гърция. Сега компанията преминава към надграждане на присъствието си чрез създаване на нов високоскоростен PoP в центъра за данни на Digital Realty в Атина с капацитет над 3000 Gbps, с възможност за мащабиране до 5 Tbps и свързване с гръцки и международни интернет борси с ниско забавяне.

Инвестиционният план предвижда общи инвестиции от около 50 млн. евро в инфраструктурата на компанията в региона през следващите пет години, включително по-нататъшно развитие на оптична мрежа и подводни маршрути.

Гръцки компании ще поемат както изграждането на маршрутите, така и производството на кабелите, заяви на пресконференция в Атина изпълнителният директор Валентин Величков.

Компанията планира също засилване на физическото си присъствие чрез откриване на местен офис в Гърция, с цел по-добра подкрепа на местните клиенти на едро и развитие на IoT и smart utilities проекти за гръцки предприятия и организации.

Balkans Digital Gateway

Ключова роля в регионалната стратегия на "Вестител" заема проектът Balkans Digital Gateway, който се съфинансира от Европейския съюз чрез програмата Connecting Europe Facility - CEF Digital. Целта е да бъдат свързани с високоскоростна връзка 4 балкански столици - Букурещ, София, Скопие и Атина.

Текущата фаза Balkans Digital Gateway Works (BDGW) включва развитие на инфраструктура в България, Гърция и Румъния, с общ бюджет от 24 млн. евро и европейско финансиране от около 10,1 млн. евро за период от 36 месеца от декември 2025 г.

Проектът се състои от три оси: първата включва изграждането на нова телекомуникационна мрежа по маршрутите Бургас-Александруполис и Серес-Одрин с обща дължина 600 км. Втората ос се отнася до модернизацията на съществуващата инфраструктура, свързваща София с Солун на дължина 400 км, а третата - инсталирането на усъвършенствана DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) система с дължина 5600 км, свързваща допълнително критични крайбрежни райони в Черно море и Егейско море.

Фаза 2 на проекта ще стартира през 2027-2028 г. и предвижда изграждането на нова подводна система, която ще свърже Солун с Атина.