Компанията "Вертолетите на Русия" (част от държавната корпорация "Ростех") за първи път представи обновения лек многоцелеви вертолет "Ми-34М1" с двигател "ВК-650В", което стана на изложението NAIS 2026 в Москва, съобщи ТАСС.

Вертолетът е с един пилот и може да превозва трима пътници, според презентацията, представена на изложението.

Максималната скорост на "Ми-34М1" е 220 км/ч, а крейсерската му скорост е 180 км/ч.

"Ми-34М1" е първият изцяло произведен в страната лек хеликоптер, разработен от холдинга "Вертолетите на Русия". Той може да се използва за превоз на пътници, както и за наблюдение и летателно обучение.

13-тото Национално изложение и форум на инфраструктурата на гражданската авиация (NAIS 2026), както и изложението "Дронтех" за безпилотни, автономни и роботизирани системи, се провежда на 4 и 5 февруари в руската столица.

Ще припомним, че през декември миналата година стана известно, че около 300 остарели вертолети Ми-8 в Русия може да бъдат изведени от експлоатация през следващите пет години, съобщи тогава вестник "Известия", позовавайки се на свои източници. Това всъщност е почти целят брой от тези многоцелеви вертолети, които още се използват в страната. Основният вариант на този вертолет влиза в експлоатация преди над 50 години, като Ми-8, който има и военна версия, се смята за един от двата най-масово използвани вертолети в света - в почти 80 държави.

Според данните на "Известия", към края на 2025 г. на 20 по-стари вертолета Ми-8Т вече е отказано удължаване на експлоатационния срок. Освен това, през 2026 г., може да бъде отказано удължаване на експлоатационния срок на още 40 вертолета, което може да е удар върху икономиката на превозвачите, инвестирали в ремонта им.

В Русия се експлоатират общо около 300 вертолета Ми-8, произведени до 1991 г., като експлоатационният им срок периодично се удължава(ше).