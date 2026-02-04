Илон Мъск стана първият човек в историята, чието състояние надхвърли прага от $800 милиарда, след като SpaceX обяви придобиването на компанията за изкуствен интелект xAI - като и в двете има голямо участие.

Според Forbes сделката, която оценява обединеното предприятие на $1,25 трилиона, е увеличила нетното му богатство с $84 милиарда до рекордните $852 милиарда.

Преди сливането Мъск притежаваше 42% от SpaceX на стойност $336 милиарда, базирано на оценка от декември, която определи стойността на ракетната компания на $800 милиарда. Той също контролираше 49% от xAI на стойност $122 милиарда след кръг на финансиране, който оцени компанията на $250 милиарда по-рано този месец.

След обединението Forbes изчислява, че Мъск вече притежава 43% от новата компания на стойност $542 милиарда.

Това прави SpaceX най-ценният актив на Мъск, далеч надминавайки 12-процентовия му дял в Tesla на стойност $178 милиарда и опции за акции на Tesla на стойност още $124 милиарда.

Това не включва рекордния компенсационен пакет, одобрен от акционерите на Tesla през ноември, който би могъл да му донесе до $1 трилион в допълнителни акции, ако компанията постигне амбициозни цели като осемкратно увеличение на пазарната си капитализация през следващите десет години.

Според Reuters, позовавайки се на Bloomberg, ходът идва в момент, когато се правят приготовления за публично предлагане в близко бъдеще. Мъск публично твърди, че основната причина за реорганизацията е създаването на интегрирана платформа, която ще ускори проекти като орбитални центрове за данни и AI изчислителни мощности.

Това е вторият път за по-малко от година, в който две от компаниите на Мъск се сливат. Миналия март той обяви обединението на xAI със социалната си мрежа X (бившия Twitter). Ролята на Мъск едновременно като купувач и продавач в тези сделки поражда въпроси относно вътрешните оценки, но с включването на всички тези компании в SpaceX, която се очаква да стартира IPO тази година, скоро те ще бъдат подложени на проверка от публичния пазар.

Мъск постигна четири важни етапа за само четири месеца: през октомври стана първият човек с богатство от $500 милиарда, на 15 декември достигна $600 милиарда, четири дни по-късно прекоси $700 милиарда след възстановяване на опциите му в Tesla от Върховния съд на Делауеър.

Сега той е с рекордните $578 милиарда по-богат от вторият най-заможен човек в света - съоснователя на Google Лари Пейдж, който притежава $281 милиарда.