Когато най-богатият човек на планетата те нарече "пълен идиот", повечето изпълнителни директори биха се скрили в кабинетите си с кризисните пиари. Майкъл О'Лиъри обаче не е "повечето директори". Шефът на Ryanair превърна онлайн войната си с Илон Мъск в маркетингова кампания за милиони, пусна "разпродажба за идиоти" и дори покани милиардера да лети безплатно.

В крайна сметка се оказа, че скандалът е най-доброто гориво за продажбите. "Обичаме тези PR престрелки, те вдигат резервациите", откровен е О'Лиъри, който е склонен да се скара с всеки за всичко, ако това би помогнало на бизнеса му.

Физика срещу его

Всичко започна на 14 януари с един наглед скучен бизнес отказ. О'Лиъри обяви, че няма намерение да инсталира сателитния интернет Starlink на SpaceX в самолетите на компанията си. Причината? "Твърде скъпо е".

Зад ирландския инат обаче стои хладна математика. Според О'Лиъри оборудването на флотилията със Starlink би струвало на Ryanair между 200 и 250 милиона долара годишно. Проблемът не е само в цената на хардуера, а във физиката - необходимостта от монтиране на две антени върху фюзелажа на всеки самолет създава въздушно съпротивление, което увеличава разхода на гориво с между 1% и 2%.

"Похарчихме около 5 милиарда за гориво. Тези антени ще добавят още 100-200 милиона към сметката", пресмята лаконично шефът на авиокомпанията. За бизнес модел, който печели от това да реже разходите до кокал, подобна "екстра" е недопустима.

Още повече, че според данните на Ryanair под 10% от пътниците са склонни да плащат за Wi-Fi на борда, въпреки уверенията на Starlink за 90% интерес.

"Помийната яма" X

Реакцията на Мъск в социалната му мрежа X/Twitter не закъсня и беше всичко друго, но не и дипломатична. Технологичният магнат обяви ирландеца за "неинформиран" и се усъмни, че от авиокомпанията изобщо могат да измерят промяната в разхода на гориво.

Градусът на напрежението се покачи бързо, като Мъск прибегна до лични обиди, наричайки О'Лиъри "пълен идиот" и използвайки още по-цветисти и нецензурни епитети.

Вместо да се обиди, О'Лиъри видя възможност.

"Изобщо не обръщам внимание на Илон Мъск. Той е идиот - много богат, но все пак идиот", отвърна той в радио интервю, като добави, че познанията на милиардера за самолети и въздушно съпротивление са "нула".

Източник: EPA/БГНЕС Дали този човек може да се обиди от нещо, написано от Илон Мъск? Не вярваме...

Относно обидите в социалната мрежа, ирландецът прояви типичното си дебелокожие: "Който има тийнейджъри вкъщи, знае какво е често да те наричат идиот. Не е нужно да излизам навън, за да ме обиждат". Той дори нарече платформата X "помийна яма" (cesspit).

Разпродажба за идиоти

Кулминацията на скандала дойде тази сряда, когато Ryanair пусна промоцията "Big Idiot Seat Sale" ("Разпродажба на места за големи идиоти"). Компанията предложи 100 000 билета на цени от 16,99 евро.

"Това е много добре за нашите резервации", похвали се О'Лиъри, отчитайки скок в интереса към сайта на превозвача.

В опит да доминира разговора, Мъск попита в X: "Да купя ли Ryanair и да сложа някой, който наистина се казва Райън, начело?". Тук обаче О'Лиъри го контрира с европейското законодателство - граждани извън ЕС не могат да притежават мажоритарен дял в европейски авиолинии.

"Но ако иска да инвестира, е добре дошъл. Със сигурност ще е по-добра инвестиция от тази, която направи с Twitter", иронизира го той.

Финалният акорд? О'Лиъри изпрати екипа си до офисите на X в Дъблин, за да подари на Мъск безплатен самолетен билет. Защото в света на Ryanair няма лоша реклама - има само безплатна такава, платена с егото на някой друг.

Какво следва?

И докато двамата "пораснали мъже" (по думите на наблюдатели) си разменят обиди в интернет като форумци под новина за "Левски" или ЦСКА, Ryanair продължава да продава евтини билети, а Мъск - да търси кой да плати за скъпата му сателитна система.

Офертата на О'Лиъри остава на масата: "Ако Starlink искат да оборудват самолетите ни и да покрият разходите за допълнителното гориво, с радост ще ги сложим на борда". Дотогава пътниците ще трябва да си носят книги - гледането на циркове в социалните мрежи ще трябва да почака до кацането.