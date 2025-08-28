Ryanair ще плаща на наземните служители по 2,50 евро за всеки пътник, хванат с ръчен багаж, който надвишава позволения размер, като размерът на бонуса е неограничен. Това обяви босът на нискотарифната компания Майкъл О"Лиъри.

Един от традиционно драматичните моменти при пътуване с low-cost превозвач е проверката дали багажът не е твърде голям. Към момента (август 2025 г.) безплатно на борда можете да качите малка чанта с размери 40х30х20 см и да доплатите за cabin size куфар с размери 55х40х20 см. Всичко, което не се събере в страховитата рамка на Ryanair, отива в багажното отделение, а пътникът плаща солена такса в размер на десетки евро.

До момента авиокомпанията мотивираше служителите да дебнат за големи багажи с по 1,50 евро бонус за всеки хванат и 80 евро таван на месец. С новите правила пътуващите могат да очакват драстично засилване на проверките.

"Нямам намерение да се извинявам на някого за това. Трябва да окуражаваме хората. Искам нашите наземни служители да хващат тези, които мамят системата", заяви в типичния си стил О"Лиъри.

Източник: Ryanair Най-драматичният момент от полета с Ryanair обикновено е на гейта

По думите му историите за скандали заради минимални разминавания в размерите на багажа са преувеличени и броят на нередовните пасажери устойчиво спада: "Повечето хора, 99,9% от пътниците ни, спазват правилата. Тези които се налага да плащат такса на гейта, са под 0,1%, но това все още са 200 000 души годишно".

Размахан пръст откъм София

Преди месец именно Ryanair се оказаха в центъра на голям скандал на Летище София заради пътничка, която първо се оказа с, по думите на свидетели, ръчен багаж със сантиметър по-голям от разрешеното, а след това въобще не беше допусната на борда заради емоционалната си реакция.

Подобни инциденти с нискотарифни превозвачи са се случвали и преди.

"Ryanair си позволява да безчинства на територията на България, но има такива данни и за всички останали държави. Тя се превръща в сериозен проблем. Правилата на авиокомпаниите преминаха над европейските правила. Специално тази сякаш опитва да изнудва правителствата и да не зачита националните норми. Споменатата компания си е поставила свръхцел - да няма никакви закъснения. Огромна драма е, ако багажът стърчи от калъпа, който те са направили", заяви пред "Нова телевизия" транспортният министър Гроздан Караджов.

След като авиокомпанията отказа да качи на борда си дете в инвалидна количка, тя е била глобена с 10 000 лева, което е максималният размер на санкцията. "Ще внеса поправки в Закона за гражданското въздухоплаване, с които десетократно се вдигат глобите за авиокомпаниите и наземните оператори", закани се Караджов.