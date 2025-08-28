Сблъсъкът на Ryanair с испанското правителство продължава. Cingco Días съобщава, че ирландската авиокомпания планира да намали местата по своите маршрути от и до Испания с 1 милион. Това ще влезе в сила за зимния сезон на авиокомпанията, започващ в края на октомври.

Това е реакция на тарифната политика на държавния летищен оператор Aena, който е и най-големият в страната, но и в света с превозени 219,3 млн. пътници само за първите седем месеца на годината.

Сегашното намаление е пореден удар в спора между нискотарифната авиокомпания, която е и с най-голям трафик в страната, и управляващото летищата в Испания дружество. През настоящия летен сезон Ryanair вече намали с 800 000 местата по свои маршрути от и до седем летища с по-малък трафик.

Очакванията са второто поредно намаление да бъде обявено през следващата седмица на специално събитие за медиите. На него трябва да присъства самия главен изпълнителен директор на авиокомпанията Еди Уилсън.

Въпреки че Ryanair ще намали присъствието си на различни регионални летища в сравнение с предния зимен сезон, очакванията са общото ѝ предлагане в Испания да се увеличи. Това ще се осъществи благодарение на увеличение на трафика към големите летища в Мадрид, Барселона, Малага и Аликанте.

Ябълката на раздора

Причината за влошените отношения между държавния летищен оператор и ирландската авиокомпания е обявеното от Aena увеличение от 6,5% на летищните такси за 2026 г. То трябва да влезе в сила в края на март, но преди това подлежи на одобрение от Националната комисия по пазари и конкуренция.

Увеличението означава, че максималният годишен приход на пътник ще достигне 11,03 евро, което е с 68 цента повече на пътник. Така испанският летищен оператор слага край на десетгодишното замразяване на цените, което бе наложено със закон от 2014 г.

То имаше за цел да стимулира въздушния трафик и туризма след финансовата криза от 2008-2009 г.

Лятното намаление

Като мярка срещу по-високите такси на Aena за настоящия летен сезон Ryanair напусна летищата в Херес и Валядолид и премахна един самолет от базата си в Сантяго. Също така намали предлагането на седалки по маршрутите си към Виго (-61%), Сантяго (-28%), Сарагоса (-20%), Астурия (-11%) и Сантандер (-5%).

Тези мерки предизвикаха силен сблъсък между Уилсън и председателя на Aena Маурици Лусена. Напрежението доведе и до размяна на обвинения между мениджъра на ирландската авиокомпания и министъра на транспорта Оскар Пуенте. Според Cinco Días активността през последните месеци на изброените седем летища е сериозно намаляла, а ефектът очевидно ще се усети и през следващата зима.

Между Испания и България

Ирландската нискотарифна авиокомпания не лети между засегнатите регионални летища и България. Поради това не се очаква намаленият трафик да засегне българските пътници. Между страната ни и Испания Ryanair лети единствено от София, като полетите са до столичното летище в Мадрид, както и до тези в Барселона, Малага, Валенсия, Аликанте и Палма де Майорка.