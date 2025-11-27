Когато една империя на недвижимите имоти започне да се пропуква, първите звуци са тихи, почти незабележими: спад в продажбите, недовършени проекти, по-трудни кредитни условия. Но когато пропадането достигне сърцевината на най-големите ѝ конгломерати, шумът вече не може да бъде игнориран.

Китайският гигант Vanke - някога символ на стабилност, дисциплина и непоклатима подкрепа от държавата - изпрати нова шокова вълна през Азия и глобалните кредитни пазари, след като предложи да отложи изплащането на местна облигация с падеж на 15 декември. Това не е просто корпоративна новина. Това е напукване в плочата на втората по големина икономика в света, която от години се опитва да удържи натиска на собствената си имотна експанзия.

Пазарната реакция беше незабавна и брутална. Доларовият заем на Vanke с падеж 2027 се срути до 23 цента за долар - най-ниското ниво от издаването му през 2017 г. и 60% понижение само за дни. Паниката се пренесе и в оншор пазара, където ниската ликвидност доведе до значителни колебания и дори временно спиране на търговията. Фактът, че един от най-здравите играчи започва да поддава, изправя сектора пред болезнен въпрос: ако Vanke не може да удържи на напрежението, кой може?

Тази реакция не е просто страх от нов дефолт. Тя е страх от едно по-дълбоко разочарование - че китайското правителство вече не желае да спасява дори стратегически важни компании. Пазарът беше свикнал да приема подкрепата за даденост.

Първо за Evergrande, после за Country Garden, и въпреки срива на доверието, мнозина вярваха, че Vanke е прекалено голяма, прекалено символична, прекалено преплетена с държавните структури, за да бъде пусната да се огъва. Отказът от директна подкрепа би бил революционен сигнал - не само за сектора, но и за целия китайски кредитен пазар.

Източник: iStock

Ефектът на вълната се усети моментално. Облигациите на Longfor - друг някога здрав играч - паднаха с най-големия си дневен спад от две години. Индексът на китайските строителни компании отбеляза пета поредна губеща сесия. Vanke загуби една трета от пазарната си стойност само от септември насам. Пазарите не реагират само на новината за забавяне на плащането - те реагират на съмнение, което се промъква бавно, но неумолимо: ако и лидерите падат, тогава може би цялата структура е по-нестабилна, отколкото изглежда.

Фундаментите подкрепят това усещане. За първите десет месеца Vanke е реализирала продажби за около 100 милиарда юана - половината от миналогодишното ниво. В баланса стоят 60 млрд. юана в наличности срещу 152 млрд. в краткосрочни задължения.

До юни 2026 предстоят още 13,4 млрд. юана падежи - значително повече от свободния кредитен лимит, който компанията има от основния си акционер Shenzhen Metro. А именно този акционер, който доскоро беше опората на стабилност, сигнализира, че следващите траншове ще идват при по-строги условия. Това беше моментът, в който пазарът разбра: държавната подкрепа може да бъде ограничена, условна или оттеглена.

За Китай това не е просто проблем на един сектор. Недвижимите имоти са около една четвърт от икономиката, ако включим строителство, материали, финансиране и потребление, свързано с жилищата. Балансът между стабилност и морален риск е труден: ако държавата спасява всеки голям играч, тя дава сигнал, че рискът е безплатен и че безконтролният растеж може да продължава. Ако обаче остави флагман да се огъне, тя рискува да подкопае доверието към целия сектор. Именно тази дилема прави ситуацията толкова деликатна.

Някои анализатори смятат, че Vanke е повратна точка - първият голям тест на това какво китайските власти са готови да защитят, и какво не. Правителството обмисля субсидии за нови ипотечни лихви, въвежда насърчителни мерки, но ефектът от миналогодишните интервенции се изчерпа за месеци. Фундаменталният проблем остава: търсенето на имоти в Китай намалява структурно заради демографски спад, излишни жилища и промяна в потребителските нагласи. Не можеш да спасиш сектор от свръхкапацитет чрез евтини кредити. Можеш само да забавиш неизбежната корекция.

Това поставя въпроса, който световните пазари вече започват да задават на глас: може ли кризата в китайските недвижими имоти да издърпа глобалната икономика надолу?

Парадоксът е, че отговорът не зависи само от размера на щетите в Китай, а и от това как света ще реагира. Една задълбочаваща се китайска криза може да се превърне в три вида шок: търговски, финансов и психологически.

Търговският шок би намалил глобалното търсене на индустриални метали, енергия, машини и луксозни стоки. Финансовият шок би преминал през азиатските банки, офшорните доларови пазари и глобалните фондове с експозиция в корпоративни облигации. Но най-опасен е психологическият шок - съмнението в устойчивостта на втория по големина двигател на световната икономика.

Историята показва, че глобалните рецесии често идват не от един драматичен срив, а от натрупване на съмнения, които променят поведението на инвеститорите, фирмите и потребителите. Китай днес е в подобна фаза: не колапс, а постепенно изтъняване на доверието. Ако кредитните пазари започнат да ценят китайския риск като системен, а не като специфичен, тогава възстановяването на глобалното търсене може да се забави точно в момент, в който светът очаква цикъл на ниски лихви и нов подем.

Може ли кризата да се задълбочи? Да. Всички структурни фактори сочат в тази посока: продължаващ спад на продажбите, демографски натиск, ограничена държавна подкрепа, висок корпоративен дълг и слабо потребителско доверие. Може ли да се превърне в глобална рецесия?

Не сама по себе си, но като катализатор - да. Ако Китай навлезе в продължителен период на слабо кредитиране и ниско търсене, това неизбежно ще се отрази върху Европа, върху Азия, върху веригите за доставки и върху цените на суровините. В един свързан свят дори локализирана криза може да промени глобалната инерция.

Истинският риск е не в дефолта на Vanke, а в това, което той символизира: началото на нов етап, в който и големите, и малките играчи вече не могат да разчитат на автоматична подкрепа и в който китайската икономика влиза в режим на по-нисък растеж, повече предпазливост и по-малко кредитни стимули.

Светът се надява Китай да се приземи меко. Но когато сектор от 25% от икономиката започне да се пропуква, меките приземявания не са гарантирани.

*Материалът е с аналитичен и образователен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.