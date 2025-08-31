Китайският брокер на недвижими имоти Evergrande Group, за когото многократно сме ви разказвали в Money.bg, беше отстранен от борсата в Хонконг тази седмица. Това сложи окончателен край на бизнес съдбата за някога процъфтяващата компания и отбеляза едно от най-големите поглъщания по пазарна стойност и обем през последните години, пише Daily Sabah.

Финансовата криза за Evergrande стана световно известна през 2021 година. Оттогава дружеството и редица негови партньори не изпълниха задълженията си по дълга на фона на забавяне на продажбите на жилища и намаляващи възможности за набиране на средства.

Комисията на фондовата борса в Хонконг реши по-рано този месец да отмени листването на Evergrande, след като компанията не успя да спази крайния срок през юли за възобновяване на търговията - преустановена от началото на миналата година.

Отстраняването от борсата бележи поредния важен етап за фирма, чиято болезнена низходяща спирала се превърна в символ на дългогодишните проблеми на китайския сектор на недвижимите имоти.

Evergrande струваше над 50 милиарда щатски долара в своя пик и помогна за бързия икономически растеж на Китай през последните десетилетия.

Хронология на развитието на дълговата криза при най-задлъжнелия брокер в света:

Август, 2021 г.

Много проекти на Evergrande в цялата страна спират строителството поради просрочени плащания. Централната банка на Китай и банковият регулатор призовават висши ръководители и отправят рядко предупреждение, че Evergrande трябва да намали рисковете от дълга си и да даде приоритет на стабилността.

Септември, 2021 г.

Пропуска две плащания по купони по офшорни облигации на обща стойност 131 милиона долара. Плащанията имат гратисен период от 30 дни. Evergrande ангажира финансови съветници, за да проучат вариантите, предупреждавайки за рискове от кръстосано неизпълнение на фона на спада в продажбите на имоти.

Източник: Getty Images

Ноември, 2021 г.

Основателят на Evergrande Хуей Ка Ян продава 1,2 милиарда акции на стойност 2,68 милиарда хонконгски долара (343 милиона долара), намалявайки дела си в Evergrande от 77% на 67,9%.

Март, 2022 г.

Evergrande спира търговията с акциите си, позовавайки се на невъзможността си да публикува одитирани резултати преди 31 март и разследване на звеното за управление на имоти, при което банките са конфискували депозити на стойност 13,4 милиарда юана (1,87 милиарда долара).

Ноември, 2022 г.

Имение, принадлежащо на основателя на Evergrande в престижния жилищен анклав The Peak в Хонконг, е конфискувано от China Construction Bank.

Източник: iStock Images

Януари, 2023 г.

Evergrande съобщава, че тогавашният ѝ одитор, PricewaterhouseCoopers, е подал оставка поради разногласия по въпроси, свързани с отчетите ѝ за 2021 г.

Февруари, 2023 г.

Независима комисия установява, че директорите на Evergrande са "под стандартите" чрез участието си в пренасочването на заеми, обезпечени от звеното Evergrande Property Services, към групата.

Март, 2023 г.

Evergrande обявява планове за преструктуриране на офшорния си дълг, давайки на кредиторите опции да заменят дълга си с нови облигации и инструменти, свързани с акции, обезпечени от групата и двете ѝ компании, листнати на борсата в Хонконг.

Април, 2023 г.

Evergrande съобщава, че 77% от притежателите на дългове клас А и 30% от притежателите на дългове клас C са подали подкрепата си за предложението за преструктуриране.

Юли, 2023 г.

Evergrande отчита нетни загуби от 476 милиарда юана и 105,9 милиарда юана съответно за 2021 г. и 2022 г., спрямо печалба от 8,1 милиарда юана през 2020 г., когато дейността ѝ е била нормална.

Август, 2023 г.

Evergrande отчита загуба от 33 милиарда юана за периода януари-юни, в сравнение със загуба от 66,4 милиарда юана година по-рано. Търговията с акциите на Evergrande се възобновява след 17 месеца, като 79% от пазарната им стойност е загубена от последната им търговия.

Септември, 2023 г.

Националната администрация за финансово регулиране на Китай одобрява създаването на държавен застраховател, който да поеме всички активи и пасиви на Evergrande Life Insurance, 50% собственост на инвестираното дружество на Evergrande.

Източник: GettyImages

Полицията в Южен Китай съобщава, че е задържала част от служителите на Evergrande Financial Wealth Management, непряко, изцяло притежавано дъщерно дружество на Evergrande. Компанията отлага срещата по схемата, първоначално насрочена за 25-26 септември, позовавайки се на необходимостта от преоценка на условията за преструктуриране.

От Evergrande заявяват, че не могат да отговарят на квалификациите за емитиране на нови облигации, тъй като водещото им звено - Hengda Real Estate Group, е било обект на регулаторно разследване за предполагаемо нарушение на разкриването на информация. Според представителите на дружеството се води разследване на предполагаеми престъпления.

Октомври, 2023 г.

Върховният съд на Хонконг дава на Evergrande петседмично отсрочване, за да изготви ревизиран конкретен план за преструктуриране на дълга, за да избегне ликвидация.

Ноември, 2023 г.

Evergrande прави в последния момент ревизирано предложение за преструктуриране на дълга до офшорните кредитори преди изслушването.

Декември, 2023 г.

Evergrande получава още едно отлагане от съда в Хонконг, което ѝ дава повече време да финализира обновения план за преструктуриране на офшорния дълг. Специалната група облигационери на Evergrande заявява, че твърдо се противопоставя на ревизираните условия за преструктуриране.

Януари, 2024 г.

Новата група за енергийни превозни средства на Evergrande заявява, че нейният заместник-председател, Лиу Йонгджуо, е задържан и е обект на наказателно разследване. Evergrande Property Services заявява, че нейните подразделения са започнали съдебни производства срещу компанията майка Evergrande, за да възстановят 11,4 милиарда юана от гаранции за залог върху депозитни сертификати.

Групата облигационери на Evergrande, създадена ad hoc, се присъединява към искането за ликвидация срещу предприемача. На 29 януари съдът в Хонконг издава заповед за ликвидация на Evergrande. Търговията с акции е спряна.

Март, 2024 г.

Китай глобява водещото звено на Evergrande на брега с 4,18 милиарда юана за измамно емитиране на облигации и незаконно разкриване на информация, а председателя на компанията с 47 милиона юана и му забранява да участва на пазара на ценни книжа доживот. Ликвидаторите на Evergrande започват съдебни производства срещу председателя, бившата му съпруга и бивши ръководители, за да възстановят около 6 милиарда долара.

Август, 2025 г.

Хонконгската фондова борса решава да отмени листването на Evergrande, считано от 25 август, тъй като акциите ѝ не успяват да се търгуват отново след 18 месеца спиране. Ликвидаторите на Evergrande твърдят, че са продали активите на фирмата на стойност 255 милиона долара 18 месеца след началото на процеса на ликвидация, като са получили искове от кредитори на обща стойност 45 милиарда долара.