Според годишно проучване на Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти делът на американците, които купуват жилище за първи път, достига исторически минимум от 21%. За сравнение, преди 2008 г. този процент е над 40.

"Делът на купувачите за първи път на пазара се е свил с 50% от 2007 г. насам - точно преди Голямата рецесия. Последиците за пазара на жилища са потресаващи. Днешните купувачи за първи път натрупват по-малко жилищно богатство и вероятно ще се местят по-рядко през живота си в резултат на това" каза Джесика Лаутц - заместник-главен икономист и вицепрезидент по изследванията в NAR.

Друг притеснителен показател е възрастта, на която това се случва - средно 40 години. През 80-те години на миналия век - когато излизат първите издания на доклада - американците са купували първия си имот средно в края на двадесетте си години.

Източник: iStock

Според експерти причината за това покачване на възрастта са високите цени, породени от недостига на жилища на американския пазар, нежеланието на собствениците да продават и липсата на достатъчно ново строителство.

От друга страна, младите хора посочват студентските заеми, високите наеми и разходите за отглеждане на дете като трудност при спестяването на достатъчно средства за покупка на собствен имот.

Според доклада близо 60% от стойността на авансовите плащания при покупките на първо жилище в периода юли 2024 г. - юни 2025 г. са покрити от лични спестявания. Двадесет и шест процента представляват тези от финансови активи като акции и криптовалути, а 22% - от подаръци или заеми от семейство и приятели.

Въпреки рекордната възраст на тази група купувачи, размерът на първоначалното плащане достига 10%, което е най-високата стойност от 1989 година насам. Разбира се, този процент е двойно по-голям (23%) при американците, които вече са придобивали имот.

Средната възраст при тях е 62 години. Деветнадесет процента посочват, че водеща причина за инвестицията им е желанието да бъдат по-близо до семейството и приятелите си. Увеличил се е процентът и на хората, които обръщат по-голямо внимание на качеството на квартала, за разлика от разстоянието до работното място.

Източник: iStock

Средният период на търсене на подходящо жилище е около десет седмици. Именно тази част от покупката е определена като най-трудна от анкетираните. Осемдесет и осем процента споделят, че са използвали услугите на брокер за нея, както и при договарянето на условията.

Сузи Минкен - агент в Compass, отбелязва пред Business Insider, че все повече хора гледат на бъдещата си покупка като постоянен дом, а не като стъпало към мечтаното жилище, което затруднява намирането и увеличава времето на търсене.

Интересно наблюдение от проучването е, че плащанията в брой също са достигнали исторически нива - 26% от всички сделки.

Тенденцията за увеличаване на възрастта на американците, които купуват имот за първи път, притеснява експертите. Лаутц посочва, че отлагането на покупка на имот ще доведе до пропуск при потенциалното натрупване на богатство, което може да достигне 150 хиляди долара в рамките на десет години. Кризата с имотите обаче не е само отвъд океана. Липсата на достатъчно жилища прави цените недостъпни и в Европа, особено за младите хора.