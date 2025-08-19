Показателят за доверието сред строителния сектор на жилища в САЩ неочаквано спадна през август, връщайки се до най-ниското си ниво от повече от две години и половина. Оказа се, че повече от една трета от фирмите за жилищно строителство са намалили цените, а приблизително две трети от тях са предложили някаква форма на стимул, за да привлекат купувачи, изместени от пазара поради все още високите лихви по ипотечните кредити и икономическата несигурност, съобщи Reuters.

Индексът на жилищния пазар на Националната асоциация на строителите на жилища, от 33 през юли падна до 32, което съответства на най-ниското ниво от декември 2022 г., съобщи асоциацията. Икономисти, анкетирани от Reuters, очакваха оценката на доверието да се подобри до 34.

Показателят на асоциацията за текущите условия на продажбите се е понижил, а индексът, проследяващ очакванията за бъдещи продажби, е останал непроменен.

"Достъпността продължава да бъде основното предизвикателство за пазара на жилища и купувачите чакат спад на лихвените проценти по ипотеките, за да продължат напред", каза председателят на асоциацията Бъди Хюз, строителен предприемач от Лексингтън, Северна Каролина. "Строителите също така се борят с насрещни "ветрове" от страна на предлагането, включително продължаващото разочарование от регулаторните политики, свързани с разработването на земя и строителството на жилища."

Лихвите по ипотеките показват признаци на спад на фона на очакванията, че Федералният резерв ще възобнови намаляването на основните лихвени проценти на заседанието си по паричната политика следващия месец.

Средният лихвен процент по 30-годишна ипотека с фиксирана лихва - най-разпространеният жилищен заем в САЩ - се понижи до 6,58% миналата седмица, което е най-ниското ниво от миналия октомври, според данни на Freddie Mac. Лихвите по ипотечните кредити са паднали с близо половин процентен пункт от началото на годината.

"Предвид забавящия се пазар на жилища и други скорошни икономически данни, Фед би трябвало да се върне към понижаване на лихвения процент по федералните фондове, което ще намали разходите за финансиране на жилищното строителство и косвено ще помогне за лихвените проценти по ипотеките", каза главният икономист на Националната асоциация на строителите на жилища Робърт Диц.

Използването на ценови и други стимули остава високо, като 37% от строителите са намалили цените средно с 5%, а 66% са предложили някаква форма на стимул за продажби (най-високият процент от времето след Covid).