Цената на новите жилища в Китай се понижи през юли на годишна база за 25-ти пореден месец. Цените на новите жилища в 70 големи града в Китай са намалели средно с 2,8% в сравнение с юли миналата година, според данните на Държавната статистическа служба на Китай, пише Финмеркат. Така, юлският годишен спад е най-ниският от март 2024 г. насам. Годишното понижение за юни беше 3,2%.

По-конкретно, в столицата Пекин новите жилища са поевтинели с 3,6% на годишна база, в Гуанджоу - с 4,6%, в Шънджън - с 2,2%, в Чунцин - с 2,1%, в Тиендзин - с 1,9%. Междувременно в най-големият град, Шанхай, цените на жилищата са се повишили с 6,1% за година.

Цените на новите жилища във втората по големина икономика в света през юли в сравнение с предходния месец са намалели средно с 0,3%.

Инвестициите в строителство на недвижими имоти в Китай през периода януари-юни са 5,36 трилиона юана (около 751 милиарда долара), включително 4,12 трилиона юана в жилищно строителство, по данни на Държавната статистическа служба.

От четвъртото тримесечие на миналата година китайското правителство засили борбата си със спада на пазара на недвижими имоти, като прие пакет от мерки, насочени към: стимулиране на инвестициите, ускоряване на обновяването на стари градски райони, увеличаване на предлагането на достъпни жилища, както и финансова подкрепа за предприемачите.