Конници срещу танкове - така години наред по нашите ширини беше представян обреченият опит на Полша да се защити от инвазията на нацистка Германия през 1939 г. Макар тази картина да не отговаря на историческата истина, тя много добре показва как бързото технологично развитие се отразява на ситуацията на бойното поле.

Близо век по-късно, в Европа вече почти 4 години се води голяма война, в която и двете страни използват различни иновации, за да постигнат своите цели. Държавите на Стария континент осъзнаха, че след години на недофинансиране в отбраната, изостават и от Русия, и от Украйна и започнаха мащабни програми за превъоръжаване.

Иначе казано, стана ясно, че е време да заменят конете с танкове.

По всичко личи, че живеем в епоха, в която много бързо се променят както средствата за водене на военни действия, така и доктрините за употребата им. По-долу ще проследим някои от най-важните тенденции, по отношение на които очакваме сериозно развитие през 2026 г.

Игра на дронове

Още от първия си ден войната в Украйна е с главно участие на дроновете - от Bayraktar, които имаха основна роля в спирането на руската офанзива към Киев през иранските "Шахед", рушащи енергетиката и индустрията на нападнатата страна и FPV моделите, превръщащи T-90, Abrams и Leopard в купчина димящи отломки, та до далекобойните безпилотни самолети, които разстроиха петролната индустрия на агресора.

Уроците от конфликта се изучават внимателно на Запад. В САЩ е в ход програмата Replicator, която цели да въоръжи страната с хиляди евтини безпилотници, които обменят данни и буквално заливат врага, докато не изтощят неговата ПВО и не унищожат целта. Подобни разработки на координирани "рояци" (swarms) има и Франция.

Еволюират обаче и системите за защита. Зенитно-ракетните комплекси са скъпи и сами по себе си се превръщат в мишена. Зенитните оръдия пък могат да се намесят твърде късно и им липсва точност, ако нямат сложно и скъпо радарно насочване. Така след години на подготовка догодина се очаква да видим по-сериозно навлизане на лазерните системи като израелската Iron Beam или британската DragonFire, която е с морско базиране.

Проблемът на лазерите е, че всяка установка може да се "прицели" в ограничен брой (1-2) дрона и трябва да задържи лъча си известно време, за да го унищожи. Ако към базата летят стотици безпилотници, това няма да свърши работа. Затова и в САЩ се разработва друг тип решение - микровълновото оръдие METEOR.

Системата, която военноморските сили ще тестват през 2026-а използва мощно насочено лъчение, което унищожава електрониката на всичко, оказало се на пътя му.

Танковете бяха най-големите "потърпевши" от навлизането на дроновете. Без много сериозно въздушно прикритие и ПВО, бронираните машини на Русия и Украйна са безжалостно изтребвани, защото те сами по себе си нямат възможност да се пазят - даже и най-смелият войник трудно би посегнал към стандартната 12,7-милиметрова картечница върху купола на танка, когато срещу него с над 150 км/ч лети малък дрон с граната от РПГ.

Затова и новите основни бойни танкове като американският AbramsX и германският Panther KF51 ще са оборудвани с т.нар активна защита като израелската Trophy. Тя има радар, който засича летящата към машината ракета или дрон и изстрелва заряд, който взривява вражеския боеприпас на безопасно разстояние.

Допълнително еволюират и системите за радиоелектронна борба. Те вече използват AI при засичането и "забиването" на вражески сигнали.

Хиперзвуковата надпревара

Дроновете летят все по-бързо и все по-далеч, но все още не могат да се сравняват по разрушителна мощ и умение да преодоляват вражеската отбрана с хиперзвуковите ракети. В тази сфера Русия и Китай имат сериозна преднина - Москва използва "Кинжал" и "Циркон" активно в Украйна, но западните страни искат да наваксат възможно най-бързо.

Това не е случайно. Хиперзвуковите ракети се движат със скорост от над 5 пъти тази на звука и то в комбинация с маневри, които правят неутрализирането им много трудно. Потенциално само с един такъв боеприпас може да се неутрализира самолетоносач или ключов команден център на противника. Или цял град, ако зарядът е ядрен.

През 2026 г. се очаква САЩ да започнат разгръщането на хиперзвуковата система Dark Eagle на Lockheed Martin, а търсенето по целия свят расте. Raytheon и MBDA също искат да го задоволят със свои разработки.

Война в космоса и на дъното

Сателитните комуникации са с важна роля за военните действия поне от операция "Пустинна буря" насам, но промените в космическата сфера от последните години променят правилата на играта. Успехът на цивилна по своята същност услуга като Starlink в Украйна показа, че има голямо бъдеще пред частните констелации на ниска орбита.

Именно това е и причината да се разработват все по-ефективни, но и все по-евтини системи за заглушаване и даже унищожаване на спътници.

Случващото се на космическия фронт върви паралелно с войната за морското дъно, в която саботажът на "Северен поток" и прекъсването на кабели в Балтийско море са само най-видимите събития.

Очаква се пазарът за подводни дронове да се разшири експлозивно през следващата година. Говорим за флотилии от автономни апарати, които патрулират около критичната инфраструктура... или се опитват да я унищожат.

99% от световният интернет трафик все още разчита на кабелите по дъното на морета и океани - един добре координиран удар по тях може да хвърли даже гигантски икономики в хаос.

Хора и машини - рамо до рамо във въздушния бой

Дрон революцията има сериозни ефекти и върху пилотираната авиация - не толкова в посока да я замени, колкото да разшири възможностите ѝ. Така през следващите месеци ще слушаме все повече за loyal wingman концепцията - безпилотен самолет, който помага на изтребители и бомбардировачи да изпълняват своите задачи.

Идеята е например всеки F-35 да се превърне в своеобразен летящ команден пункт за още 3-5 дрона, които извършват най-рисковите задачи: заглушават радари, примамват вражеската ПВО или атакуват толкова добре защитена цел, че е напълно сигурно, че полетът им ще е еднопосочен.

САЩ, Китай и Турция са сред страните с готови прототипи, като вероятно ще видим още поне няколко модела.

Характерно за тези програми е, че в тях много силно се представят стартъпи и често побеждават големите самолетостроители.

AI командири в Зоната на смъртта

Това е хем най-близката до реалността на бойното поле тенденция, хем и най-подходяща за филм тип "Терминатор". В Украйна на фронта има ясно дефинирана Зона на смъртта (или, както френски експерти я наричат - зона на хиперсмъртност): там всичко, което мърда, умира за минути. Пехотинци, танкове, автомобили - дронове и артилерия се спускат върху тях в момента, в който ги засекат.

На такова място хора не трябва да има.

Затова и според военни експерти агентният автономен изкуствен интелект ще започне да бъде внедряван все повече и повече в наземни и въздушни дронове. Те ще могат да картографират терена, да идентифицират цел и да вземат решение за удар по нея.

Има много въпроси в сферите на етиката, тактиката и стратегията, които все още не са решени, но опазването на живота на войниците със сигурност ще е фактор тези теми да останат на заден план. За добро или лошо.