Американският хедж фонд Third Point е купил дял в испанската оръжейна компания Indra и подкрепя плана на председателя си да придобие по-малкия конкурент Escribano Mechanical & Engineering. Това съобщи пред Reuters източник от сектора, запознат с въпроса.

Представител на Indra отказа коментар относно покупката от Third Point, за която първо съобщи Bloomberg - позовавайки се на писмо, изпратено до Борда на директорите на Indra и холдинговата група Sepi, която управлява 28%-ния дял на държавата в компанията.

Представител на Sepi също засега отказа коментар пред Reuters.

Потенциалното придобиване на Escribano Mechanical & Engineering, собственост на председателя на Indra Анхел Ескрибано и брат му Хавиер, предизвика напрежение сред някои акционери на Indra, обезпокоени от конфликт на интереси.

Главният изпълнителен директор на Third Point, Дан Льоб написа в писмото си до Indra и Sepi, че категорично подкрепя плана за придобиване на EM&E, разглеждайки го като "уникална възможност за създаване на шампион в испанския сектор на отбраната", съобщи Bloomberg.

Сделката се случва в момент, когато Indra се опитва да се утвърди като една от основните европейски компании в областта на отбраната и сигурността.

През ноември 2023 г. JPMorgan придоби 10,6% дял в компанията Indra, като тогава стана вторият по големина акционер след испанската държава.