Испанската ACS и Global Infrastructure Partners на BlackRock обединяват усилия в ново съвместно дружество, чиято първоначална цел е развитие на портфейл от центрове за данни на стойност 2 млрд. евро и общ капацитет 1,7 GW. Двете компании ще държат по 50% от структурата, а ACS очаква капиталова печалба от около 100 млн. евро.

Новата платформа включва вече започнатите от ACS проекти в Европа, САЩ и Австралия, след като групата насочи по-голяма част от дейността си към инфраструктура, обслужваща растящото търсене на изкуствен интелект и облачни услуги.

Компанията разглежда и допълнителен проектен поток над 11 GW в Северна Америка, Европа и Азиатско-Тихоокеанския регион, който също ще бъде включен в съвместното дружество.

По условията на сделката партньорите ще вложат около 1 млрд. евро собствен капитал, плюс променливо плащане до 1 млрд. евро, обвързано с ключови етапи по реализацията на проектите. Допълнително са възможни още до 200 млн. евро, ако част от анализираните в момента проекти получат зелена светлина.

ACS посочва, че досега е изградила над 5,5 GW капацитет в центрове за данни. Според изданието Expansion, цитирано от Reuters общият мащаб на партньорството може да достигне 23 млрд. евро, включително 5 млрд. евро собствен капитал и 18 млрд. дълг евро, които ще се осигуряват поетапно.

Партньорството идва на фона на по-широка трансформация вътре в самата BlackRock. Според Financial times най-големият управител на активи в света преструктурира своя водещ квантов хедж фонд Systematic Total Alpha, за да се конкурира по-успешно с индустриални лидери като DE Shaw, Citadel и Millennium.

Фондът вече комбинира математически модели с екип от акционери, разширява набирането на капитал и управлява около 7 млрд. долара към края на октомври. Това подчертава и стратегическия завой на BlackRock към по-агресивно присъствие в алтернативните инвестиции - сегмент, в който групата вече държи около 90 млрд. долара клиентски активи.