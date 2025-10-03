Global Infrastructure Partners (GIP), инфраструктурното подразделение на BlackRock, е в напреднали разговори за придобиването на оператора на центрове за данни Aligned Data Centers. Прогнозната стойност на евентуалната сделка възлиза на около $40 милиарда, съобщава Bloomberg, позовавайки се на запознати източници.

Aligned, подкрепяна от австралийската Macquarie, управлява над 100 съоръжения в Северна и Южна Америка и се очертава като един от големите печеливши от бума около AI.

Ако бъде финализирана, сделката би се наредила в топ 5 на най-големите в световен мащаб за 2025 година. Сигурен знак за рекордния приток на капитал в дигиталната инфраструктура, отбелязва Bloomberg.

В надпреварата се включва и MGX, фонд за инфраструктура за ИИ, свързан с държавния инвеститор Mubadala от Абу Даби. Това поставя още един сериозен играч в битката за доминиране на пазара.

Със старта на ChatGPT, който предизвика глобална инвестиционна вълна, парите се насочиха не само към производители на чипове като Nvidia или компании като OpenAI. На сцената сега е и физическата основа на сектора, а именно центровете за данни, които все повече се превръщат в "бетонното и медно сърце" на новата индустрия.

GIP вече е съинвеститор в CyrusOne след покупката му за $15 милиарда долара през 2021 г., но придобиването на Aligned би било най-големият й залог досега.