Различните социални мрежи имат своите инфлуенсъри. Instagram има своите привлекателни млади дами и господа, които се снимат на различни екзотични места. TikTok може да се похвали с майстори на танцовите и комедийните изпълнения в кратка форма. LinkedIn дава трибуна на най-разнообразни лидери на мнение от света на бизнеса.

А NEXT Sosyal си има Реджеп Ердоган. Турската социална платформа е от половин година на пазара, но вече може да се похвали с над 1,7 млн. потребители и това вероятно я прави един от най-успешните проекти в сферата на т.нар "дигитален суверенитет".

Анкара не крие, че иска да намали зависимостта си от чуждестранните онлайн гиганти и техните алгоритми, но NEXT Sosyal си навлече критики още със старта си. Все още остава висящ и въпросът дали лансирането на "национална" социална мрежа в държава, която редовно ограничава достъпа до онлайн съдържание на гражданите си не е всъщност стъпка към постоянен контрол на информацията по модела, който виждаме в Китай или Русия.

С благословията на силния човек край Босфора

NEXT Sosyal (или NSosyal) тръгна официално през юли като безопасна алтернатива на глобалните социални мрежи, която няма реклами. Официално е разработена от фондацията T3 (Turkey Technology Team), но в платформите на Google и Apple се поддържа от компанията 2N Tech, основана от бивш служител на добре известната военно-технологична компания Baykar.

Лице на проекта е главният технически директор на Baykar Селчук Байрактар. Освен милиардер с разрастващ се бизнес в отбраната, той е и зет на президента Реджеп Ердоган.

Държавният глава застана зад NSosyal, като през август си направи профил. Той сподели откъс от поема на турския поет Ердем Баязит, който гласи: "Между бетонните стени разцъфна цвете", след което написа - "Готови ли сте?". Резултатът - хиляди харесвания и коментари.

Постепенно министри, държавни структури, близки до властта политици и партии, както и някои бизнеси започнаха да използват платформата. Според Nordic Monitor част от комуникационните екипи вече са инструктирани първо да разпространяват информация именно в NSosysal и чак след това - в X/Twitter или Instagram.

В някои случаи даже цялото социално присъствие се концентрира само в турската социална мрежа.

Връзката между платформата и държавата е и на още едно равнище - тя разполага с AI асистента T3A AI, разработен с помощта на Министерството на образованието, президентският екип за дигитална трансформация, държавната телевизия TRT и т.н.

Acik kod* фалстарт

Скоро след появата на NSosyal потребители установиха, че "националната" социална мрежа всъщност използва софтуера с отворен код на Mastodon без почти никакви промени. Той задвижва много аналогични платформи по целия свят, но лицензът му поставя едно много ясно условие - изходният код трябва да бъде публичен, за да няма скрити от потребителите функционалности.

Създателят на Mastodon Евгени Рочко към края на юли в прав текст обвини NSosyal, че не спазват правилата. От публикации в социалните мрежи се вижда, че все пак изходният код е станал достъпен, но за кратко. Официален коментар от страна на Байрактар или фондацията T3 така и не дойде.

В крайна сметка, на 30 декември NSosyal направи повторен дебют и скъса връзката с Mastodon. Изходният код не е публичен.

"NSosyal напълно премахна предишната си база с отворен код, като я замени с цялостна система, програмирана от нулата от предприемачите на TEKNOFEST. (...) С новата архитектура платформата е проектирана да бъде модулна, мащабируема и с висока производителност, поддържаща бъдещ растеж, като същевременно запазва пълна технологична независимост", написа по този повод в. Yeni Safak.

Междувременно, 2N Tech пуснаха и чат приложение Next, което тепърва започва да набира популярност.

Защо всичко това може да е проблем?

Премахването на зависимостите от платформи като Facebook, X/Twitter и Instagram само по себе си не е нещо лошо - особено в настоящата ситуация, в която американските онлайн гиганти видимо нямат никакво желание да се противопоставят на желанията на администрацията на Доналд Тръмп.

Случаят на южната ни съседка обаче е по-специфичен. От 2007 г. насам Турция многократно е ограничавала достъпа до различни онлайн платформи - социални мрежи, Wikipedia, YouTube, VPN услуги и ред други. След неуспешния опит за преврат през 2016 г. контролът върху онлайн съдържанието е особено затегнат.

През март миналата година беше приет нов закон за киберсигурността, който дава на властите пълен достъп до съхраняваните на турска територия данни след съдебно решение.

Според цитирани от Nordic Monitor наблюдатели лансирането на NSosyal може да се гледа като опит на управляващата Партия на справедливостта и развитието да извади своите симпатизанти от международните платформи, където опозицията е добре представена. Това обаче е само едната страна на монетата.

При вече установена практика на онлайн цензура, неподлежащ на одит програмен код и законодателство, което дава лесен достъп до потребителски данни, не е трудно да се види потенциалът на NSosyal и като инструмент за следене.

В Китай, например, милионите WeChat потребители не са анонимни заради нуждата от предоставяне на валиден телефонен номер и реални данни за контакт при регистрация. Създаденото от тях съдържание се анализира в реално време, като определени ключови думи директно водят до това публикацията да изчезне.

Русия на практика забрани Whatsapp и Telegram, за да лансира държавното суперприложение Max, в което няма анонимност, събират се данни за контактите, местонахождението на потребителя и т.н.

За момента NSosyal не прави това. Анализ на разрешенията, които приложението иска, показват горе-долу стандартния за една социална мрежа набор. Не стои така положението обаче с чат платформата от Next екосистемата. Тя иска да чете календара и указателя на потребителя, да вижда къде се намира и да чете, модифицира и премахва файлове от устройството.

При потенциално обединяване на двете приложения (което изглежда твърде вероятно, след като вече NSosyal не използва за основа Mastodon) ще е важно да се проследи дали този широк достъп до смартфоните на тези близо 2 млн. турски потребители ще се запази.

Според някои анализатори всичките усилия около проекта нямат общо нито с дигиталната трансформация, нито с дигиталния суверенитет. Човекът зад NSosyal - Селчук Байрактар, е сред кандидатите да наследят Реджеп Ердоган на партийния и държавен връх. Смята се обаче, че по-големи шансове има президентският син Билал.

*отворен код - тур.