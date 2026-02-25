Словакия яде български яйца, Нидерландия пече с български фини кори, а Испания предпочита български чипс от кафяв ориз. И това е само малка част от асортимента, който родните производители на бързооборотни стоки са изнесли през 2025 година през мрежата на Lidl.

Според данните на компанията, предоставени на Money.bg, общата стойност на експорта през 2025 година възлиза на 66.4 милиона евро, което е с 21.8% повече в сравнение с предходните 12 месеца.

Нещо повече, това не е еднократен ръст в оборотите, а повторяем - през 2024 година данните показват подобен ръст на износа от 21.7%. "Стабилният ръст на износа потвърждава подкрепата на Lidl за българските производители, като компанията развива дългосрочни партньорства с тях и им осигурява реализация на вътрешни и външни пазари, споделя ноу-хау, помага им да растат заедно", посочват от веригата.

28 пазара и 515 милиона потенциални клиенти

Първият външен пазар, на който компанията успешно реализира български стоки, е румънският. През 2012 година 8 доставчика започват да изнасят общо 17 артикула за северната ни съседка. 13 години по-късно общият брой на страните, за които се изнасят български стоки в магазинната мрежа на веригата, е 28, като от членовете на Европейския съюз отсъстват единствено най-малките пазари - Естония, Малта и Люксембург.

Страните, в които Lidl продава български стоки: Австрия, Белгия, Швейцария, Черна гора, Кипър, Чехия, Германия, Дания, Испания, Финландия, Франция, Великобритания, Гърция, Хърватия, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Латвия, Северна Ирландия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Швеция, Словения, Словакия

За сметка на това има сериозен ръст в оборотите от износ през 2025 г. спрямо предходната на места като Испания (+315%), Северна Ирландия (+229%), Великобритания (+223%), Нидерландия (+203%) и Швейцария (+185%). Това са едни от най-платежоспособните, но същевременно и най-конкурентните пазари в Европа.

Лидери по обороти от износ на български продукти обаче остават съседките на страната Гърция и Румъния, съответно със 17.9 милиона евро и 16.6 милиона евро. На трето място застава Германия с 9.7 милиона евро, а след нея се нареждат Словакия със 2.8 милиона евро и Сърбия със 2.5 милиона евро.

От класически български продукти до неочаквани изненади

Знаете ли, че български производител прави типичния италиански сладкиш панетоне и го изнася за ... Италия? Става дума за "Тимс фуудс" ЕООД от град Хасково, които произвеждат различни сладкарски изделия и питки за хамбургери и успешно ги реализират на редица европейски пазари в партньорство с Lidl.

Най-големите обороти обаче са при други, далеч по-стандартни за местната икономика категории стоки като олио и хляб, които заемат съответно първа и втора позиция в миналогодишната класация. Челната тройка е допълнена от шоколирани плодове и ядки. Любопитен факт е, че месопроизводителят "Тандем-Попово" ООД постига близо 60% ръст на оборота на годишна база, благодарение на износа си към Гърция, Румъния, Хърватия и Словакия.

№ Продукт Компания производител 1 Слънчогледово олио "Клас Олио" ЕАД / "Меджик флейм" ЕООД 2 Хляб "Хебър" ЕАД / "Симид Агро" ЕООД 3 Шоколирани плодове и ядки "Виктория нутс" ЕООД 4 Високопротеинови храни (барчета, десерти) "Борн Уинър Глобал" ЕООД 5 Мини банички, фини кори за баница "Белла България" АД 6 Оризов чипс и оризови вафли "Нухелт" АД 7 Брускети и снаксове "Фикосота фууд" ЕАД 8 Био сурови барчета "Смарт Органик" АД 9 Говежди стекове и бургери "Тандем - Попово" ООД 10 Сладоледени десерти мочи "Корте Дилето" ЕООД

Да продаваш на швейцарците сирене и шоколад

Така например пазарът с най-голям ръст през миналата година - Испания, консумира оризови вафли и чипс от кафяв ориз, конфитюр от рози, панетоне, царевичен чипс и снаксове, както и ориенталски млечни продукти като лабне. Северна Ирландия похапва българско сладоледено мочи и шоколирани плодове, както и значително количество фини точени кори за баница и оризов чипс.

Купувачите във Великобритания предпочитат зелени маслини, оризов чипс, лабне, фини точени кори за баница и питки за хамбургери, а през 2025 година се разширява асортиментът с ориенталски млечни продукти (сирене бурмалъ и топика), добавят се мочи, царевичен чипс и снаксове, кадаиф, както и конфитюр от рози.

В Нидерландия се търсят мини банички, фини точени кори, конфитюр от рози и чипс от кафяв ориз, както и био сурови барчета, както и сирене чечил на конци. А на петия пазар с най-голям ръст - швейцарския, залагат на грил сирене (от ориенталската колекция), както и на лабне и сирене чечил. Над двойно се увеличава износът на шоколирани плодове на годишна база.

"Износът, който реализираме в Европа с български производители, има реални измерения за компаниите, с които си партнираме: те подобряват производствата си, инвестират в нови технологични линии, разработват иновативни продукти, обучават и наемат повече персонал", коментира в интервю Драгомир Илиев, управител "Стоково снабдяване".

Ако се запазят темповете на растеж на оборотите от последните две години, българските производители биха могли да изнесат стоки за близо 80 милиона евро през 2026 г.