Международната агенция за кредитен рейтинг S&P Global Ratings очаква растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) на Таджикистан да се забави до 7,1% през 2026 г., от 8,4% за 2025 година, а инфлацията да се ускори до 5%, от 3,5%. Това се казва в документ на агенцията, който потвърждава националните кредитни рейтинги на страната "B" и повишава перспективите за рейтинга от "стабилна" на "положителна" (т.е. при следващата оценка на рейтинга е по-вероятно той да бъде повишен, отколкото да остане на същото ниво). Таджикистан е с население около 10 млн. човека и все още е от най-бедните страни в света, по БВП на човек от населението.

"Въпреки последните подобрения, икономиката и външнополитическата позиция на Таджикистан остават структурно уязвими към редица рискови фактори. Икономиката на Таджикистан нарасна с 8,4% през 2025 г., в съответствие с показателя от 2024 г. Очакваме растежът да се забави до около 5,5% през 2027-2028 г., обусловен от по-ниското потребление в частния сектор, на фона на намаляващите парични преводи от чужбина. Промишленото производство и добивът на полезни изкопаеми вероятно ще пострадат от по-ниските цени на металите", се отбелязва в изявлението, пише Финмаркет.

От S&P подчертават, че БВП на глава от населението на Таджикистан остава много нисък в сравнение с глобалното средно ниво. Сред основните структурни рискове за икономиката на страната, агенцията открои високия обем на паричните преводи от чужбина, които достигат 60% от БВП на страната, като същевременно се поддържа излишък по текущата сметка, на фона на дълбок дефицит при външната търговия със стоки.

"Рязкото увеличение на заплатите и съответно на паричните преводи от таджикски граждани, работещи в чужбина (основно в Русия), подкрепи икономическия растеж на страната през последните години. Повече от 90% от тези парични преводи идват от страни от бившия Съветски съюз, основно от Русия. Очакваме номиналният обем на тези преводи обаче да намалее през 2026-2027 г., поради вероятното забавяне на растежа на номиналните заплати в Русия през 2026 г. и вероятното отслабване на руската рубла спрямо други валути", се обяснява в изявлението.

Според прогнозата на S&P, външният държавен дълг на Таджикистан в средносрочен план ще остане сравнително нисък, около 25% от БВП. Ще припомним, че за страните от ЕС, изискването е външният дълг да не надвишава 60% от БВП на всяка страна.

Експертите от агенцията също така отбелязват, че енергийният сектор остава ключов за държавните инвестиции в страната, като Рогунската водноелектрическа централа (ВЕЦ) е водещ проект. Таджикистан започна строителството й през 2016 г., като оттогава са отпуснати над 3 милиарда долара за финансиране на строителството на първите две от шест турбини. Очаква се завършването на третата турбина през 2027 г.

Правителство на Таджикистан прогнозира икономически растеж на страната през 2026 г., 2027 г. и 2028 г., съответно от - 8,5%, 8,3% и 8,6%. Евразийската банка за развитие (ЕБР) очаква растежът на БВП на Таджикистан през 2026 г. да бъде 8,1%, Световната банка - 4,9%, а МВФ - 5,5%.