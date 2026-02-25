Брюксел не вярва, че Румъния е затворила въглищните централи, които се е ангажирала да закрие. Това е същността на кореспонденцията между Европейската комисия и румънското правителство, цитирана от Economica.net. Ако Букурещ не убеди европейските институции, страната рискува да изгуби един милиард евро от Националния план за възстановяване и устойчивост.

За Брюксел "закрита" означава точно това

Сърцевината на спора е терминологична — с много конкретни финансови последици. Румъния е обявила за изпълнено изискването да извади от употреба 695 MW въглищен капацитет от три централи и да редуцира с 360 MW лицензирания капацитет на редица други мощности.

Комисията обаче има съществени възражения. Според нея "закриване" означава конкретно: отнемане на лиценза и физическо изключване от мрежата. Румъния в редица случаи е направила нещо по-различно — свела е лицензирания капацитет до нула мегавата, без да е получила потвърждение от оператора на преносната система (Transelectrica), че съответните мощности са трайно изключени.

За Комисията това не е закриване — това е обратимо оперативно ограничение.

Конкретните съмнения

Особено показателен е случаят с централа в Крайова. Два блока запазват инсталиран капацитет от по 150 MW и могат да работят като се редуват - лицензът само ограничава нетното производство до 130 MW. "Това подсказва оперативно ограничение, а не трайно намаляване на инсталирания капацитет", гласи буквално текстът на Комисията.

Подобни въпроси са поставени и за две други централи. При трета пък представеното решение на регулатора ANRE от декември 2025 г. не показва ясно, че лицензът е прекратен, а само че капацитетът е сведен до 0 MW — разлика, която Брюксел приема много сериозно.

В края на 2025 г. румънският енергиен министър Богдан Иван обяви, че след преговори с Комисията страната е получила отсрочка за затварянето на някои блокове, което трябвало да стане до края на годината. Приета е и нова извънредна наредба за декарбонизация на енергийната система.

Дали тези стъпки ще са достатъчни, за да се спасят парите по плана, предстои да се разбере.