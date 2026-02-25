Meta Platforms — компанията зад Facebook, Instagram и WhatsApp, сключи мегасделка с производителя на чипове Advanced Micro Devices (AMD), която може да струва над 100 милиарда долара.

Договорът предвижда доставка на до 6 гигавата изчислителна мощност за изграждане на центрове за данни, задвижващи амбициите на Meta в областта на изкуствения интелект.

Конкретно Meta ще получи най-новите GPU процесори на AMD — серията MI450, интегрирани в rack-scale сървърната архитектура Helios. Първите доставки за начален капацитет от 1 гигават се очакват още във втората половина на 2026 г.

Освен GPU, сделката включва и процесори EPYC (Venice), както и ROCm софтуерната платформа на AMD.

Ключова особеност на договора е структурата на акционерния стимул. AMD е предоставила на Meta варант за закупуване на до 160 милиона акции на цена от 0,01 долара за брой — което представлява около 10% от общия брой акции на компанията.

Варантът се активира на траншове, обвързани с постигането на конкретни търговски и технически цели: първият транш влиза в сила с доставката на първия гигават чипове, а следващите — с нарастването на покупките до пълните 6 гигавата. За пълното усвояване на акциите е необходимо и цената на AMD да достигне 600 долара — при текуща стойност от около 200 долара.

Главният изпълнителен директор на AMD Лиза Су нарече споразумението "многогодишно, многогенерационно сътрудничество" и една от "най-трансформиращите сделки" за компанията. Зукърбърг от своя страна говори за дългосрочно партньорство и заяви, че Meta работи за постигането на "персонален свръхинтелект".

Nvidia, OpenAI и надпреварата за чипове

Обявлението идва само седмица, след като Meta потвърди и дългосрочно партньорство с Nvidia за доставка на милиони процесори. Двете сделки очертават стратегия за диверсификация — Meta залага на множество доставчици, за да осигури достатъчно изчислителна мощност в условията на глобален дефицит.

За AMD договорът е критично важен. Компанията контролира едва около 10% от пазара на AI чипове, докато Nvidia, оценена на 4,66 трилиона долара, държи близо 90%. Подобна сделка AMD е сключила и с OpenAI през октомври, при същите параметри: 6 гигавата и варант за 160 милиона акции.

Meta е заложила до 135 милиарда долара капиталови разходи само за тази година и планира изграждането на 30 центъра за данни. Надпреварата за изчислителна мощност очевидно тепърва се разгорява.