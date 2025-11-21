Испанският търговски съд №15 в Мадрид постанови, че Meta - компанията на Марк Зукърбърг - трябва да изплати 479 млн. евро на 87 испански дигитални медии и новинарски агенции заради нелоялна конкуренция. Според решението Meta е нарушила европейските правила за защита на данните, за да си осигури рекламно предимство във Facebook и Instagram. Искът на медиите е бил за 551 млн. евро, като съдът e уважил претенциите частично, съобщава Efe, цитирани от RTVE.

Съдът приема, че Meta неправомерно е обработвала лични данни на потребителите, използвайки ги за таргетирана реклама. Решението стъпва на Закона за нелоялната конкуренция, който забранява придобиването на пазарна изгода чрез нарушаване на законодатеслтвото - в случая Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Според Съвета на съдебната власт Meta е променила през 2018 г. правното основание, на което стъпва, за да обработва данните - вместо изрично съгласие от потребителя компанията започва да твърди, че обработването е "необходимо за изпълнението на договора" с него. По регламент обаче изборът на неподходящо правно основание прави последващата обработка на данни незаконна, включително и използването им за поведенческа реклама, която Meta продава на рекламодатели.

Ищецът твърди, че за петте години, през които е траело нарушението, Meta е генерирала над 5,28 млрд. евро приходи, но компанията не е предоставила реални финансови данни. Съдията приема, че действителните печалби вероятно са били дори по-високи. Meta вече има сходни санкции в Ирландия и висящо дело във Франция.

Решението идва само ден след като испанският премиер Педро Санчес обяви, че ръководители на Meta ще бъдат привикани в парламента, за да обяснят защо компанията е проследявала навигацията на мобилни устройства без съгласие - практика, която той определи като "систематично и масово шпиониране". Разследването разкрива механизъм, който позволява следене дори при частно сърфиране или използване на VPN.

Санчес подчерта, че "в Испания законът стои над всеки алгоритъм" и че злоупотребите с лични данни няма да останат ненаказани. Той определи социалните мрежи като "безконтролна територия" и призова за по-строги правила, включително в защита на непълнолетните, срещу дезинформацията и онлайн омразата.

Решението на съда предизвика и политически реакции. Министърът на труда Йоланда Диас заяви, че "никаква компания, колкото и голяма да е, не стои над закона" и че Европа трябва да продължи да изгражда собствен технологичен модел, който защитава правата на гражданите и трудовите стандарти.