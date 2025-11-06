Вътрешни документи на Meta Platforms, получени от агенция Reuters, показват един обезпокоителен финансов парадокс в компанията на Марк Зукърбърг: приходите от реклами, свързани с незаконна дейност, драстично надхвърлят потенциалните финансови рискове от регулаторни санкции. Разкритията принуждават инвеститорите и регулаторите да преосмислят модела на растеж на един от най-големите рекламни гиганти в света.

Студената счетоводна логика - $16 милиарда срещу $1 милиард

Ключовите финансови данни, извлечени от конфиденциални доклади, изготвени между 2021 и 2025 г., са в основата на разгорещен дебат относно корпоративната отговорност и етика. Според вътрешните изчисления и прогнози Meta е очаквала около 10% от общите си годишни приходи за 2024 г. - приблизително $16 милиарда - да бъдат генерирани от реклами, свързани с измами и забранени стоки. Този колосален приток на средства се изправя срещу вътрешното предвиждане на компанията за регулаторни глоби, за които са заделени едва $1 милиард.

Тази огромна диспропорция е в сърцевината на анализа: приходите от незаконна дейност, по вътрешни изчисления, са 16 пъти по-големи от максималната сума, предвидена за потенциални санкции. Един документ от ноември 2024 г. директно посочва, че приходите от "по-високорискови" измами, носещи $3.5 млрд. на всеки шест месеца, почти сигурно надхвърлят "цената на всяко регулаторно споразумение, включващо измамни реклами". Така компанията на практика е калкулирала глобите като оперативен разход - незначителен в сравнение с генерираната печалба. Това е прагматичен, но силно критикуван подход, който поставя печалбата над защитата на потребителите.

Финансирането на AI и приходите със съмнително качество

Разкритието идва в критичен за Meta момент, когато компанията е в разгара на амбициозна, но изключително скъпа трансформация, фокусирана върху инвестиции в изкуствен интелект (AI) и развитието на метавселената чрез подразделението Reality Labs. Главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг е ангажирал компанията с капиталови разходи, които се очаква да достигнат $72 милиарда само за тази година - насочени към изграждане на мащабна инфраструктура, оптимизирана за AI.

Зукърбърг многократно уверява инвеститорите, че Meta има "капитала от нашия бизнес, за да направи това". Вътрешните документи обаче показват, че значителна част от този "капитал" идва от източник, който не е устойчив и е обект на растящ регулаторен риск. Приходите от $16 милиарда от измами представляват не само 10% от общите приходи, но и съществен дял от оперативния паричен поток, използван за финансиране на мащабните AI проекти. Всяка рязка промяна в тази приходна линия може да повлияе на прогнозите за растеж и да постави под въпрос способността на Meta да поддържа темпото на инвестиции в AI спрямо конкуренти като Google и Microsoft. За инвеститорите тези приходи се класифицират като low-quality earnings - приходи със съмнително качество, чиято устойчивост зависи не от пазара, а от регулаторната толерантност.

Проблемът в дълбочина: нежелание за бърза намеса

Документите, изготвени между 2021 и 2025 г., разкриват мащаба на измамата. Технологичният гигант в продължение на поне три години не е успявал да спре лавина от реклами, излагащи милиарди потребители на финансови схеми, нелегални онлайн казина и продажба на забранени медицински продукти. Вътрешно Meta е изчислявала, че ежедневно показва на потребителите около 15 милиарда "по-рискови" измамни реклами, които носят приблизително $7 милиарда годишни приходи. Успоредно с това потребителската база е била изложена и на 22 милиарда органични опита за измама всеки ден - включително мошенически обяви във Facebook Marketplace и фалшиви профили за запознанства.

Документите показват, че Meta е действала само при непосредствен риск от санкции, вместо доброволно да затяга контрола. Така финансовият риск от загуба на приходи е бил смятан за по-голям от риска от бъдещи глоби. Един вътрешен преглед дори заключава: "По-лесно е да се рекламират измами в платформите на Meta, отколкото в Google" - признание, че конкурентите са по-успешни в ограничаването на незаконно съдържание.

Освен въвеждането на системата за "наказателни наддавания", позволяваща печалба от рискови трансакции, фокусът върху приходите е бил толкова силен, че екипите по безопасност са имали строго ограничение върху действията си. През първата половина на 2025 г. например екипът, отговарящ за пресяване на съмнителни рекламодатели, не е можел да предприема мерки, които да струват на компанията повече от 0.15% от общите приходи - около $135 милиона. Тази сума, която включва както измамни, така и неволно блокирани "доброкачествени" реклами, показва лимитирания мандат на екипите по сигурност. За сравнение, някои големи рекламодатели, определяни като "акаунти с висока стойност", са могли да натрупат над 500 нарушения, без да бъдат блокирани, докато малките рекламодатели са били спирани след осем нарушения.

Игнорирането на потребителските сигнали и общественото недоволство

Етичният проблем се задълбочава от статистиката за обработка на сигналите от крайните потребители. Вътрешен документ от 2023 г. показва изключителна пасивност от страна на Meta: от около 100 000 валидни доклада за измами, подавани от потребители седмично, Meta е игнорирала или неправилно отхвърляла 96% от тях. Това разкрива неспособност да се защити ефективно потребителската база, въпреки пълното съзнание за мащаба на проблема.

Случаи като този с вербовчика от Кралските канадски военновъздушни сили - чийто хакнат акаунт е бил докладван над 100 пъти, но премахнат едва след като четирима души загубили общо $40 000 в крипто измама - ясно илюстрират фаталните последици от забавената реакция. Макар Meta да класифицира подобни инциденти като "органични" (т.е. без платена реклама), неспособността ѝ да реагира на 22 милиарда органични опита за измама дневно подхранва критиките, че компанията се е превърнала в "стълб на глобалната измамна икономика".

Регулаторният натиск и бъдещето на рекламния модел

Разкритията за вътрешните оценки и прагматичното претегляне на печалбата срещу глобите затвърждават позицията на регулаторните органи по света. Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) вече разследва Meta за финансови измами, а във Великобритания - където платформите на Meta са били замесени в 54% от всички загуби от измами, свързани с плащания през 2023 г. - регулаторите засилват натиска за по-строга проверка на рекламодателите.

В отговор на това Марк Зукърбърг е одобрил план за постепенно намаляване на незаконните приходи - от 10.1% до 7.3% през 2025 г., и до 6% през 2026 г. Говорителят на Meta Анди Стоун оспорва публично данните, определяйки прогнозата от 10% като "груба" и "прекалено всеобхватна", но отказва да предостави официална корекция. Той подчертава, че компанията агресивно се бори с измамите и е намалила потребителските сигнали с 58% през последните 18 месеца.

Въпреки това фактът, че Meta вътрешно е ограничила екипите по безопасност чрез финансови "предпазни бариери" срещу загуби, показва, че борбата с измамите е подчинена на стабилността на приходите. За инвеститорите и регулаторите остава въпросът дали планираното, постепенно намаляване на незаконните приходи е достатъчно бързо и решително, за да осигури дългосрочната устойчивост и етичния облик на рекламния модел на Meta - или ще се наложи външна намеса чрез значително по-сериозни глоби, надхвърлящи скромно заделения $1 милиард.