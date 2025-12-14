Еуфорията около водещите технологични стартъпи се засилва, а предупрежденията за възможен "AI балон" засега не охлаждат пазара, пише El País. Само за няколко седмици четири от петте най-скъпи частни компании в света финализираха сделки за милиарди долари. Така общата оценка на "топ 5" надхвърли 2,16 трилиона долара (над 1,85 трилиона евро) - повече от борсовата стойност на корпорации като Meta и енергийния гигант Aramco.

Най-значимият ход дойде през изминалия уикенд от SpaceX - компанията на Илон Мъск, която доминира в глобалните ракетни изстрелвания. Тя подготвя нова продажба на акции на вторичния пазар при оценка от около 800 млрд. долара - двойно над последната подобна сделка от лятото. Това поставя SpaceX на върха сред най-скъпите стартъпи, пред OpenAI, ByteDance (собственик на TikTok) и Anthropic. Паралелно компанията разширява и бизнеса си със сателитни комуникации чрез Starlink.

OpenAI също поддържа високо темпо. След поредица от стратегически партньорства с Nvidia, AMD и Broadcom, през октомври тя финализира продажба на акции от служители при оценка от 500 млрд. долара. Така компанията на Сам Алтман изпревари ByteDance, чиято стойност се задържа около 300 млрд. долара. OpenAI проучва и възможност за първично публично предлагане, като не липсват прогнози за оценка, достигаща 1 трилион. Натискът обаче се засилва - и от новото поколение Gemini 3 на Alphabet, и от конкурентите в лицето на Anthropic. Това доведе до вътрешна реорганизация и работа по повишаване на качеството на ChatGPT.

Anthropic, компанията зад Claude, отново привлече мощно внимание. През ноември тя обяви ново финансиране от Nvidia и Microsoft при оценка около 350 млрд. долара, по данни на CNBC. Nvidia планира да вложи 10 млрд., а Microsoft - 5 млрд., като софтуерният гигант вече е сред основните акционери в OpenAI редом със SoftBank. Anthropic обмисля излизане на борсата още догодина, което би могло да я превърне в най-голямата технологична IPO сделка в историята - поне до евентуалното листване на OpenAI.

В AI сегмента и друг проект на Мъск - xAI - напредва амбициозно. Според медийни публикации компанията е близо до привличане на 15 млрд. долара, подкрепена от Nvidia, при оценка от около 230 млрд. Това е значително над първоначалните планове за 10 млрд. финансиране при 200 млрд. оценка. Средствата са предназначени за ускоряване на разработките в графичната инфраструктура и големите езикови модели.

Databricks - един от лидерите в обработката и анализа на данни - също преговаря за нов кръг финансиране на стойност 5 млрд. долара при оценка от 134 млрд., пише The Information. Това се равнява на 32-кратен коефициент спрямо прогнозните продажби за годината. Предишният рунд, проведен през лятото, донесе 1 млрд. долара при оценка 100 млрд., с участие на Andreessen Horowitz, Insight Partners, MGX, Thrive Capital и WCM Investment Management.

Еуфорията обхваща и финтех сектора. В края на ноември британската Revolut приключи продажба на акции, която постави стойността ѝ на 75 млрд. долара - почти колкото испанската CaixaBank и над утвърдени институции като Barclays и Deutsche Bank. Сред инвеститорите личат Coatue, Greenoaks, Dragoneer, Fidelity, Franklin Templeton, Andreessen Horowitz, T. Rowe Price и NVentures - звеното за рисков капитал на Nvidia.

На криптопазара Ripple привлече 500 млн. долара в рунд, воден от Fortress Investment Group и Citadel, при оценка 40 млрд. долара.

Дори по-специализирани сегменти, като хуманоидната роботика, не остават назад. През септември Figure - стартиращ производител на роботи - осигури 1 млрд. долара финансиране при оценка 39 млрд. Сделката е най-голямата за компанията досега и включва Parkway Venture Capital, Brookfield Asset Management, Nvidia и Intel Capital.