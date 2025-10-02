OpenAI е финализала сделка, която оценява компанията на рекордните $500 милиарда, съобщават световните медии. Това я превръща в най-скъпия частен стартъп в света, измествайки SpaceX на Илон Мъск от лидерската позиция.

В рамките на транзакцията настоящи и бивши служители са продали акции на стойност около $6,6 милиарда на група инвеститори, включително Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX от Абу Даби и T Rowe Price, съобщава източник, запознат с процеса.

Вторичната продажба идва по-малко от година след като OpenAI беше оценена на $300 милиарда при финансиране, водено от японската SoftBank. Новата оценка е ясен знак за огромния инвеститорски интерес към компанията зад най-популярния генеративен AI инструмент.

Подобни сделки са обичаен механизъм в Силициевата долина, припомнят експерти. Те дават възможност на служителите да реализират печалба от своя дял, без компанията да излиза на борсата. Едновременно с това отварят вратата за стратегически инвеститори.

Източници твърдят, че обемът на продадените акции е по-малък от предварително разрешените $10 милиарда, което се разглежда като знак за доверие в дългосрочния потенциал на OpenAI от страна на нейните служители и бивши кадри.

OpenAI, както и инвеститорите, замесени в сделката, не са дали официални коментари по темата.

