OpenAI подготвя първично публично предлагане на акции (IPO), което може да оцени компанията до 1 трилион долара, съобщава "Ройтерс", като цитира свои източници.

Това би било едно от най-големите IPO в историята.

Създателят на ChatGPT обмисля да подаде документи в регулаторните органи още през втората половина на 2026 година. В предварителните разговори компанията е разглеждала набирането на най-малко 60 милиарда долара, като реалната сума вероятно ще бъде по-висока.

Експертите предупреждават обаче, че разговорите са в ранен стадий и плановете - включително цифрите и сроковете, могат да се променят в зависимост от растежа на бизнеса и пазарните условия. Не е случайно, че вече на няколко пъти в медиите се завърта темата за IPO - и всеки път е за все по-невероятно голяма оценка.

Главният финансов директор Сара Фриар е споделила пред близки, че компанията цели листване през 2027 година, но някои съветници прогнозират, че това може да се случи дори по-рано - към края на 2026-а.

"IPO не е наш фокус, така че не можем да сме определили дата. Изграждаме устойчив бизнес и развиваме мисията си, за да имат всички полза от изкуствения общ интелект ", заяви говорител на OpenAI.

Подготовката за публично предлагане сигнализира за нова спешност в компанията да се възползва от публичните пазари, след като приключи сложно преструктуриране, което намалява зависимостта ѝ от Microsoft.

IPO би отворило врата към по-ефективно набиране на капитал и по-големи придобивания чрез публични акции, което ще помогне за финансирането на плановете на главния изпълнителен директор Сам Алтман да инвестира трилиони долари в AI инфраструктура.

При очаквани годишни приходи от около 20 милиарда долара до края на годината, загубите в компанията, оценена на 500 милиарда долара, също нарастват.

OpenAI започна като нестопанска организация през 2015 година. Тази седмица компанията се преструктурира отново. Тя все още се контролира от нестопанска организация, наречена сега OpenAI Foundation, но фондацията притежава 26% дял в OpenAI Group и има право да получи допълнителни акции при постигане на определени цели.

Успешното предлагане би означавало голяма победа за инвеститори като SoftBank, Thrive Capital и MGX от Абу Даби. Microsoft, един от най-големите спонсори, притежава около 27% от компанията след инвестиция от 13 милиарда долара.

Обсъжданията идват на фона на бум в публичните пазари, движен от изкуствения интелект. По-рано тази година AI облачната компания CoreWeave стана публична с оценка от 23 милиарда долара и оттогава се е утроила.

В сряда Nvidia стана първата компания, достигнала пазарна стойност от 5 трилиона долара, благодарение на централната си роля в глобалния AI бум.