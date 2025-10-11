Най-популярната държава за провеждане на първични публични предлагания (IPO) в Европа през 2025 г. е Швеция, пише Bloomberg. "Класацията" е направена, като се има предвид общия обем на проведените IPO-та от началото на годината досега.

В Стокхолм от началото на годината досега са обявени първични публични предлагания на обща стойност 6,8 милиарда долара. През изминала седмица на борсата Nasdaq в Стокхолм се реализира най-голямото първично публично предлагане (IPO) в Европа от 2022 г. насам, когато германският автомобилен производител Porsche AG проведе IPO.

А сега шведският производител на системи за сигурност Verisure възнамерява(ше) да набере над 3 милиарда евро (3,6 милиарда долара), като акциите на компанията започнаха да се търгуват на 8 октомври.

В световен мащаб, Стокхолм заема високото пето място в света по първични публични предлагания през 2025 г. до момента. На първо място са борсите в Съединените щати, следвани от континентален Китай, Хонконг и Индия. Посочените развити финансови пазари подчертават забележителното постижение за борсовия пазар в Стокхолм, който е три пъти по-малък от този в Лондон.

Дори независимо от скорошния скок в първичните публични предлагания (IPO) на други места в Европа, Швеция остава изявен лидер с голяма преднина. Тази година на Стокхолмската фондова борса са листнати девет компании, което е най-големият брой от 2022 г. насам. Пет от десетте най-големи IPO-та в Европа тази година са проведени в Стокхолм.

Що се отнася до другите големи фондови пазари в Европа, то обявените през тази година IPO-та в Испания и Германия са с обем по 1,3 милиарда долара, а в Швейцария те са за 1,2 милиарда долара.

От пето до седмо място в Европа по обем на първични публични предлагания за годината, следват: Турция с 653 милиона долара, Полша с 488 милиона долара и Великобритания - с 426 милиона долара.

А топ-5 на компаниите по размер на проведените IPO-та на европейските борси тази година, включва: освен лидера Verisure, швейцарската SMG Swiss Marketplace с 1,1 милиарда долара, шведската Asker Healthcare Group с почти 1 милиард долара, германската Ottobock с 833 милиона долара и шведската Noba Bank - с 817 милиона долара.