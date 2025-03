Японската компания JX Advanced Metals (JXAM), която произвежда материали за полупроводниковата индустрия, проведе първично си публично предлагане, което достигна обща сума от 439 млрд. йени (3 млрд. долара). Така това стана най-голямото листване (IPO) в страната от 2018 г. когато, когато на фондовата борса излезе SoftBank Corp.

Акциите на JXAM се продаваха на цена от 820 йени за брой, което съответства на горната граница на предварително обявения ценови диапазон, се казва в изявление на компанията.

Организатори на IPO-то са: Daiwa Securities Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley и Mizuho Financial Group Inc.

Компанията JXAM е подразделение на Eneos Holdings Inc., чийто активи включват също и компании, работещи в секторите на енергетиката, цветната металургия, добива и преработката на нефт и природен газ.

Постъпленията от листването, Eneos планира да насочи към разпределяне на средства за акционерите, както и за декарбонизация. По-конкретно, средствата ще бъдат насочени за инвестиции, необходими за увеличаване на производството на енергоносители от ново поколение, включително синтетични и водородни горива.

Пазарната капитализация на компанията за последните три месеца е почти без промяна, на ниво от 2,4 трилиона йени, докато за периода, борсовият индекс Nikkei 225 е загубил 5,4%.