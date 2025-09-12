Gemini Space Station, криптокомпанията, основана от Камерън и Тайлър Уинкълвос, определи цена от 28 долара за акция при първичното си публично предлагане (IPO), съобщи Bloomberg.

Компанията надхвърли предварителния ценови диапазон от 24-26 долара, като това я оценява на 3,3 млрд. долара. При таван от 425 млн. долара са пласирани 15,2 млн. акции, по-малко от първоначално планираните 16,67 млн. акции, но при значително по-висок интерес.

Инвестиционни посредници на сделката са Goldman Sachs, Citigroup и Morgan Stanley, които получават опция за продажба на допълнителни акции. Търговията на Nasdaq ще започне под тикер GEMI. До 30% от предлагането е запазено за индивидуални инвеститори чрез Robinhood, SoFi, Futu Securities, Moomoo Financial, Webull и други.

Основана през 2014 г., Gemini оперира като криптовалутна борса и към края на юли управлява активи за над 21 млрд. долара. За разлика от печелившите конкуренти Circle Internet и Bullish, тя отчита растящи загуби - 159 млн. долара през 2024 г. и 283 млн. за първата половина на тази година.

Въпреки това, тази седмица компанията получи силна подкрепа, след като Nasdaq инвестира 50 млн. долара в Gemini с цел достъп до нейните попечителски услуги и партньорство по системата за управление на търговията Calypso.

Gemini предлага и криптообезпечена кредитна карта, а през август пусна нова в партньорство с Ripple, която привлече над 30 000 нови клиенти - рекорден месечен резултат.