Най-големият в света производител на протези, Ottobock, успешно осъществи първично публично предлагане (IPO), което стана първото значимо за годината на германския финансов пазар, съобщи Reuters. Компанията предложи 12,24 млн. акции на цена от 66 евро - в горната граница на предварителния диапазон между 62 и 66 евро. Така пазарната ѝ капитализация достигна 4,22 млрд. евро.

От общите постъпления от 808 млн. евро, около 100 млн. ще постъпят в самата компания за инвестиции в разработки и придобивания, а останалата част - в семейството на собственика Ханс-Георг Нeдер, което запазва контролен дял в компанията с от 81% от капитала. В свободно обръщение ще бъдат 19% от акциите.

Сред новите инвеститори са милиардерът Клаус-Михаел Кюне, който е придобил акции за 125 млн. евро (около 3%), кактоо и американският фонд Capital Group, инвестирал 115 млн. евро.

Организатори на публичното предлагане бяха: BNP Paribas, Deutsche Bank и Goldman Sachs.

Ottobock е първата компания за 2025 г., листвана в основния пазарен сегмент в Германия. Очаква се тя да бъде включена в индекса SDax до края на годината.

Миналата година семейството на собственика взе високолихвен заем за изкупуване на 20 на сто от акциите от финансовия инвеститор EQT, който трябва да бъде изплатен до 2030 г. Дори след първичното предлагане, от него ще останат за връщане около 1 млрд. евро, включително начислените лихви.

Според източници, фамилията Нeдер планира в бъдеще да продаде общо между 25 и 30 процента от акциите си, но продажбите през първите шест месеца ще изискват одобрението на водещите банки по сделката.