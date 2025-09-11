Турският производител на електрически превозни средства (EV) Togg обяви, че в скоро време подготвя първично публично предлагане (IPO). Плановете за публично листване не са спешни, но са категорична цел. Същевременно компанията категорично отхвърли спекулациите за търсене на чуждестранни партньорства, включително с китайски инвеститори, пише Daily Sabah.

Ръководителите на дружеството очертаха амбициите си турската марка да навлезе масомо в Европа, като се започне с Германия, преди навлизане и на други ключови пазари.

"Излизането на борсата не е спешно на дневен ред, но всяка компания трябва да има IPO в пътната си карта. Няма да е днес, но Togg в крайна сметка трябва да стане публична компания, а турските инвеститори трябва да могат да купуват акциите ѝ", коментира председателят на компанията Фуат Тосялъ.

"Това би означавало споделяне на успеха на Togg и би направило компанията по-силна. Но първо Togg трябва да стане още по-успешна, печеливша и здраво наложена. След като постигнем това, можем да обмислим привличането на заинтересовани страни и аз вярвам, че компанията в крайна сметка ще стане публична."

Председателят на автомобилната компания разговаря с репортери в Мюнхен в кулоарите на автомобилното изложение IAA - най-голямото в Европа, където Togg представи нов седан и обяви новината, че ще стартира продажби в Европа, започвайки с Германия. Togg ще пусне на Стария континент своя електрически SUV T10X, а на изложението представи и T10F - електрически седан с пет врати. Поръчките и за двата автомобила ще започнат в Германия още в края на септември.

Турският автомобилен производител се възползва от най-големия, силно конкурентен автомобилен пазар в региона, тъй като търси нови пътища за печалба и ще се обърне и към Франция и Италия, според главния изпълнителен директор Гюрджан Каракаш.

"Времето и мястото имат значение. Ако можете да се позиционирате на тези пазари, можете да успеете навсякъде. Не се страхуваме от конкуренцията, винаги сме се подготвяли за нея. Целта ни е да надградим наученото в Германия и да продължим напред към Франция и Италия."

Все още не са разкрити подробности за цените на нито един от моделите на Togg в Германия, но от компанията твърдят, че са подготвени за конкуренцията в Европа, където китайските автомобилни производители бързо печелят дял от пазара. Togg се вижда като европейски производител с предимство на регулаторния фронт.

"Нямаме нужда от нов партньор"

В турските медии се тиражираха слухове, че Togg е провела разговори с чуждестранни инвеститори, особено от Китай, но от компанията категорично отхвърлат подобни твърдения, смятайки ги за "неоснователни".

"Не сме водили никакви разговори, нито това ни е необходимо. "Не сме водили никакви дискусии относно партньорство, нито сме отворени да следваме такъв път. Нямаме нужда от нови акционери."

Togg е подкрепена от консорциум от големи групи, сред които BMC, Zorlu Holding, Anadolu Group и Turkcell, заедно със Съюза на камарите и стоковите борси на Турция (TOBB). Европейският дебют н акомпанията съвпадна с получаването на максималната оценка за безопасност от пет звезди от независимите тестове на Euro NCAP тази седмица на T10F и T10X.

Относно очакваните разлики в цените между Турция и Германия, от компанията посочват данъчните режими, а не фабричните разходи.

"Нашата фабрична цена е фиксирана. Тук има силна конкуренция и разликата в цените не е толкова значителна. Производствените разходи ви оставят с малка разлика, а пазарът диктува крайната цена, така че вече работите под натиск."

Турция има голяма автомобилна индустрия, но също така и сложна система за данъци върху превозните средства, която включва специален данък върху потреблението и данък върху добавената стойност. Комбинираната ставка варира от 50% до 284%. Специалният данък върху потреблението, прилаган в Турция, и данъчните ставки в Германия и други европейски страни варират.

"Данъкът върху добавената стойност и специалните данъци върху потреблението определят крайната цена на автомобила и те са извън нашия контрол. Но нашата фабрична цена за Германия няма да бъде по-ниска от тази в Турция."

Източник: Togg

"Не се съмняваме в успеха си в Германия"

Миналата година Togg продаде около 30 000 от своите електрически SUV автомобили T10X в Турция, първата пълна година на доставки, като продажбите тази година до август скочиха с 42% до около 21 000 бройки. Експерти от индустрията изчисляват, че Togg трябва да продава около 200 000 автомобила годишно, за да стане печеливша, което подчертава необходимостта производителят на електромобили да се разшири извън родния си пазар.

От компанията очакват да видят "сериозно" търсене в Германия, която е дом на най-голямата турска общност в света извън граница.

"Нямаме съмнения относно пазара. Първо, ние се доверяваме на нашия автомобил; второ, уверени сме в това как се сравнява с конкурентите както на вътрешния, така и на международния пазар. Не виждаме никакви проблеми там."

Експертикоментират, че от ключово значение е способността на компанията да отговори на нарастващото търсене чрез производство. Togg се стреми да достигне годишен капацитет от 100 000 превозни средства, преди да увеличи производството до 175 000, след като заводът в северозападната провинция Бурса достигне пълния си капацитет.

Поръчките за T10X започнаха през март 2023 г., като доставките започнаха месец по-късно. Освен SUV-а и седана, компанията ще произвежда още четири модела - C-хечбек, B-SUV и B-MPV. Автомобилният производител вече работи върху SUV модела от B-сегмента, който нарече T8X. Целта е да произведе 1 милион превозни средства в петте сегмента до 2030-а година.

Нова технология за батерии

Togg се адаптира към бързия напредък в областта на изкуствения интелект, технологията за батерии и свързаността. Компанията вече си сътрудничи с "най-добрите марки" по отношение на батериите от следващо поколение за новите електромобили и се подготвя за въвеждането на литиево-железни фосфатни (LFP) батерии.

Дружеството си партнира с китайската компания за батерии Farasis от самото си стартиране.