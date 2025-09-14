Hyundai ще стартира мащабно производство на електрически автомобили през 2026-а година. Фабриката в нашата съседка е началото на първата фабрика в Европа, която ще създава само нови модели електромобили на марката. Това е и първият чуждестранен производител на автомобили, произвеждащи коли с батерия в Турция, съобщава Daily Sabah.

Първата компактна концепция на Hyundai под-марка Ioniq, направи своя глобален дебют миналата седмица IAA Mobility - най-голямото авто шоу в Мюнхен, в Мюнхен.

"Това ще бъде първото електрическо превозно средство на Hyundai, произведено в Европа, и то ще бъде произведено в Турция", заяви Мурат Беркел, генерален мениджър на Hyundai Türkiye, пред Анадолу (АА).

Hyundai ще стане вторият производител на EV в Турция след Homegrown Brand Togg и първият сред чуждестранните производители на автомобили. Заводът на компанията ще бъде изграден в северозападния град Измит. Фабриката ще има годишен производствен капацитет от 245 000 превозни средства. През 2027 г. компанията ще разкрие напълно преработени версии на I20 и Bayon.

Източник: iStock

Новият модел ще се основава на електрическата глобална модулна платформа на Hyundai (E-GMP), гъвкава архитектура на EV, поддържаща модели от сегмента A до E. Това ще бъде повратна точка за автомобилната индустрия на Турция, коментират от компанията. Hyundai ще бъде и първият чуждестранен производител, който донесе новата технология в страната.

Инвестицията на Hyundai е в съответствие с бързо разрастващия се пазар на електрически коли. Продажбите на Global EV надминаха 10,5 милиона бройки през първите осем месеца на 2025 г., като обхванаха 18% пазарен дял, докато Европа продаде повече от 1,2 милиона бройки за същия период.

В Турция продажбите на електромобили се покачиха от само 1% част от общия пазар преди пет години1 до 15% днес, поставяйки страната като четвъртият по големина пазар на електрически автомобили в Европа. Броят на електрическите превозни средства в Турция надмина 200 000 и се очаква да достигне 1 милион до 2030-а година.

Hyundai Motor Group планира да инвестира 90 милиарда долара в световен мащаб до 2030-а, като пусне на пазара 21 напълно електрически и 13 хибридни модела. В рамките на тази стратегия Tурция дава заявка да се превърне във важен глобален център за производство на марката.