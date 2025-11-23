Златото отново е във фокуса на финансовите пазари, а индийската фамилия Мутут умело превръща националната страст към благородния метал в многомилиарден бизнес. Семейната им компания Muthoot Finance, която от близо 90 години отпуска кредити срещу залог на злато, бележи рекорди. Защо? Защото домакинствата масово използват поскъпването на метала, за да превърнат бижутата си в краткосрочна ликвидност.

Ръстът в цените на благородния метал изстреля акциите на фирмата до исторически връх, а общото богатство на рода надхвърли $13 милиарда, показва Bloomberg Billionaires Index.

"Пазарът експлодира", казва 70-годишният Джордж Александър Мутут, изпълнителен директор и представител на третото поколение в бизнеса. По думите му вземането на кредит срещу злато вече е "модно" дори сред заможните индийци. А това е сигурен показател за степента на налагане на този финансов продукт като част от ежедневието.

Източник: Muthoot Finance

Разрастването на Muthoot Finance е част от по-широк феномен: доминацията на небанковите кредитори в Индия. Само за 12 месеца до юни обемът на златните кредити в страната е скочил с 35% до 13,4 трилиона рупии ($151 милиарда), най-бързият темп сред всички потребителски кредити.

Но именно този растеж привлича и конкуренцията.

Bain Capital влезе в сектора с инвестиция от $500 милиона в Manappuram Finance, а Mitsubishi UFJ преговаря за придобиване на дял в Shriram Finance за $2,6 милиарда. На този фон ежегодното откриване на 150-200 нови клона може да не е достатъчно, за да задържи лидерската позиция на Muthoot Finance.

По време на последния разговор с анализатори въпросите са много - за конкурентния натиск, за навлизането на големите банки, за чуждестранния капитал. Мутут реагира спокойно: пазарът е достатъчно голям за всички, а трудностите при оперативното управление щели да охладят ентусиазма на новите играчи.

Страна, в която златото е култура

Индия няма равна в света по любов към златото. Домакинствата притежават близо 34 600 тона на стойност около $3,8 трилиона - повече от официалните резерви на САЩ, Германия, Италия, Франция, Русия и Китай взети заедно. Това се равнява на около 25 грама на човек, при положение че БВП на глава от населението е под $3000.

Благородният метал е вплетен в религиозни ритуали, празници, както и в сватбени традиции, при които булките се окичват с килограми бижута. Тази културна обвързаност превръща златото в естествено обезпечение, а Мuthoot Finance в институция, към която милиони се обръщат при нужда от бързи средства.

Как работи златният бизнес на Muthoot

Моделът е прост и до болка познат: клиентът носи бижутата си, специалист проверява пробата, а компанията отпуска кредит до 75% от стойността. Не се приемат изделия под 18 карата. Процедурата е бърза - често под час, и не изисква кредитна история, което я прави предпочитана дори пред държавната State Bank of India, чийто златен портфейл също нараства бързо.

Източник: Muthoot Finance

Клоновете на компанията рядко впечатляват с лукс, въпреки че в трезорите им се съхраняват активи за милиарди. Те често се намират в по-бедни квартали, където големите банки не присъстват. Сигурността е строга, а златото се държи в трезори, чиито врати се контролират директно от централата.

Към септември Muthoot Finance е съхранявала 209 тона клиентско злато - стойност, надвишаваща официалните резерви на Сингапур. Необслужваните кредити са около 2,3%, ниво напълно сравнимо с това на традиционните банки. При неизпълнение бижутата просто се продават на търг, което ограничава риска.

Стабилността на модела и ръстът на цената на златото доведоха до 3 поредни години на поскъпване на акциите, включително 73% само през тази година. Четирима представители на фамилията повече от удвоиха богатството си, а пазарната капитализация на Muthoot Finance достига почти $17 милиарда.

Поглед напред

Според анализатори компанията трябва да развива и други финансови услуги - застраховки, преводи, жилищно кредитиране. По този начин ще намали зависимостта си от златните заеми, които представляват близо 90% от бизнеса.

Фамилията вече подготвя следващото поколение лидери, сред които е 42-годишният Джордж Мутут Джейкъб, завърнал се от Великобритания в Индия с ясното съзнание, че има "страхотен семеен бизнес тук."