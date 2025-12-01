В началото на тази седмица международните пазари на злато демонстрираха признаци на стабилизация след рязката корекция от предходните дни. След спад от около 8% - движение, което започна от стойности близо до 4400 долара за тройунция и доведе котировките под 4050 долара - цената на златото постепенно се възстанови.

Към момента спот пазарът се търгува около 4150 USD/oz, което отразява умерено възстановяване спрямо дъната от миналата седмица.

Тъй като България поддържа фиксиран курс лев-евро и е в напреднал етап на подготовка за присъединяване към еврозоната, международната цена на златото в долари остава основният ориентир за местните инвеститори.

Подобна волатилност не е необичайна за периоди на бърз ръст. Темпът на поскъпване през октомври и началото на ноември привлече значителни спекулативни капитали, които ускориха възхода, но напуснаха пазара почти със същата скорост. Някои международни анализатори споменаха края на индийския празничен сезон - традиционно силен за търсенето на физическо злато - като възможен краткосрочен катализатор. Но в основата си корекцията изглежда технически обусловена: прегрят пазар, рекордни покупки от дребни инвеститори и прекалено бързо покачване без достатъчно периоди на консолидация.

Сигнали за прегряване и масов интерес към физическо злато

В последните седмици опашки пред дилърите на инвестиционно злато не се наблюдаваха само у нас. Подобни модели бяха отчетени в Токио, Лондон, Сингапур и Сидни. Масовото навлизане на дребни купувачи създаде локални недостиг на определени продукти, повиши премиите върху монети и кюлчета и поддържаше висок търговски обем в региона.

В България пазарът на физическо злато традиционно реагира чувствително на глобалните шокове. Данни от местния пазар през последните седмици посочват растящо търсене на малки инвестиционни продукти, като златно кюлче от Tavex от 1, 5 или 10 грама, но и на стандартни 1-унциеви монети. Това поведение е типично при периоди на висока икономическа несигурност и липса на алтернативни нискорискови активи с реални положителни доходности.

Фундаментите остават стабилни: глобален дълг, геополитика и парична политика

Корекцията от последната седмица не променя значително фундаменталната картина. Три ключови фактора продължават да движат бичия пазар в златото:

1. Глобален дълг и фискален натиск

Общият държавен дълг на развитите икономики надхвърля 120% от БВП (данни на IMF за 2024 г.). САЩ вече преминаха границата от 38 трилиона долара дълг, което увеличава вероятността от продължителни периоди на по-слаба валута и понижаване на реалните лихви - среда традиционно подкрепяща златото.

2. Ескалиращи геополитически рискове

Конфликтите в Близкия Изток, нестабилността в Червено море и напрежението между Китай и Тайван поддържат високо търсенето на сигурни активи. Централните банки от Азия, Близкия Изток и Източна Европа са сред най-активните купувачи. През 2023-2024 г. централните банки закупиха рекордни количества злато - над 1000 тона годишно (данни на WGC).

3. Очаквания за по-разхлабена парична политика

Пазарите продължават да очакват първите намаления на лихвите от Федералния резерв през 2025 г. Сега фокусът е и върху Европейската централна банка, която вече сигнализира забавяне на инфлацията в еврозоната.

За България тази перспектива е ключова: след бъдещото приемане на еврото, движението на основните лихвени проценти на ЕЦБ ще има пряко отражение върху доходността на спестяванията и инвестиционната среда. В подобна среда златото запазва ролята си на актив за защита от реални лихвени спадове.

Рискове в САЩ: корпоративни фалити и банков сектор

Нов елемент през последните седмици са сигналите за напрежение в САЩ. Увеличаващ се брой корпоративни фалити, проблеми в регионални банки и намаляваща ликвидност на пазарите за корпоративен дълг създават условия за нови епизоди на пазарна нестабилност.

Тези фактори традиционно засилват търсенето на злато като защитна активa. За българските инвеститори това може да означава по-високи премии за физическо злато и по-силна волатилност при цените, особено при краткосрочни корекции.

Какво означава това за българския инвеститор?