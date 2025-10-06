Миналия петък в Пловдив официално беше открит музей на инвестиционното злато "Пазител на стойност". Това е пространство, което разказва историята на човешките пари и ролята на златото като финансов актив през вековете.

Музеят се намира в сърцето на града - на площад "Джумаята", в непосредствена близост до Римския стадион и входа на Стария град, както и недалеч от оживения квартал "Капана".

Идеята за него е свързана с личен и исторически контекст. По време на октриването Макс Баклаян, основател и изпълнителен директор на Tavex в България, припомни за хиперинфлацията в България в средата на 90-те години, когато центърът на Пловдив е изпълнен с банки.

Една от тях е "Агробизнесбанк" или както той си я спомня "банкaта с въртящите се врати". Семейството му е едно от многото, които са държали спестяванията си в нея. "Вратите спряха да се въртят и хиляди хора останаха без достъп до парите си. Това беше момент, в който много българи загубиха не само спестяванията си, но и достойнството и мечтите си", разказа Баклаян.

Според него, ако тогава е имало подобно място като "Пазител на стойност", то последствията за хората са щели да бъдат по-различни.

Музеят дели един покрив с обекта на Tavex в Града под тепетата. Пред Money.bg изпълнителният директор на компанията обясни, че той ще е отворен за всички и, че няма да се събира входна такса.

Въпреки че музеят да е разположен на ограничено пространство от под 40 кв. м., посетителите могат да проследят как са се развивали парите и златото през вековете, като е обърнато специално внимание и на българския лев. Сред експонатите са оригинали на български банкноти от XX век.

Макар музеят да е замислен предимно за българските посетители, чужденците могат да се ориентират чрез QR кодове, които предоставят информацията и на английски език. "Ние сме българска компания, която се стреми да разкаже историята на парите на своите сънародници", допълни основателят.

"Експонатите са проектирани да бъдат self-explanatory и да позволят на посетителите сами да преминат през изложбата", обясни още Макс Баклаян. Той не разкри колко е общата инвестиция.

По врмее на октриването от страна на местната администрация, заместник-кметът в община Пловдив Иван Стоянов изтъкна, че градът е естествен избор за подобна инициатива. "Пловдив е град на култура и история, с най-дългата пешеходна улица в България и значими музеи. Новият ще бъде постоянна изложба и допълва богатото културно наследство на града", каза той.

Проектът на Tavex е подкрепен още от редица международни партньори в сферата на златото, включително World Gold Council, както и водещите международни рафинерии и монетни дворове Valcambi, Royal Mint, Argor-Heraeus и Nadir.