10 години след отварянето на първата си зала, тази в Габрово, и две след стъпването си в София българската верига киносалони Cineland отваря свой обект в Пловдив. Той ще се намира на мястото на затворилото само преди няколко месеца кино на другата българска верига - "Кино Арена". След основна реконструкция на помещенията обектът в Града под тепетата, намиращ се в Mall Markovo Tepe, ще разполага със 7 модерни кинозали, като едната от тях ще може да се наема за частни прожекции с избор на филма. 

Капацитетът на новото кино ще е за над 530 души, като и тук ще се приложи концепцията от отворилия през 2023 г. обект на веригата в Bulgaria Mall в столицата - залите ще са изцяло с разтягащи се кресла. Те ще разполагат с три мотора, за да позволяват на зрителите максимално да ги нагласят според индивидуалните си предпочитания. Към креслата ще има и подвижни масички с място за напитки. 

На този етап няма информация дали досегашната IMAX зала на "Кино Арена" в търговския център ще бъде използвана със същата технология. Към момента под тепетата няма кино с такава.

Инвестицията в новия обект ще е 4.5 млм. лв., а официалното откриване е предвидено за ноември тази година. "Искаме да направим най-доброто кино от веригата тук - с много различни зали", коментира пред money.bg Янаки Дерменджиев, единият от двамата съдружници в управляващото дружество "Синеленд".

Според последно публикувания му в Търговския регистър (ТР) годишен финансов отчет приходите за 2023 г. са 3.4 милиона лева. 

Кино десетилетие

Историята на веригата започва през февруари 2015 г., когато в Габрово е открито първото ѝ кино с общо 100 места. През 2016 и 2017 г. следва откриване на обекти в Карлово и Плевен. Година по-късно е възстановено емблематичното кино "ИскрЪ" във Велико Търново, както и присъединяването към веригата на кино "Синемеджик" в град Търговище.

Въпреки пандемията от Covid-19 кината работят и до днес. Така се стига до края на 2021 г., когато Cineland отваря обект само на 35 км от столицата. Обектът в Перник е първото кино в миньорския град от 20 години.

През ноември 2023 г. следва стъпването и в на най-големия пазар в страната - този в София. Инвестицията в обекта с осем зали в Mall Bulgaria е за над 3 млн. лв., а капацитетът на киното - 670 души. Година по-късно отваря Cineland и в Grand Mall във Варна. Обектът на веригата в морската столица разполага с 9 зали, а капацитетът му е за близо 850 зрители. Обявената инвестиция в него е 5.5 млн. лв.  

Кино в XXI век

При обявяването на инвестицията в Пловдив от веригата обръщат внимание, че залите в новото кино ще разполагат още с най-висок клас озвучителна техника от световния лидер QSC. Също така ще има fast track щанд за бързо обслужаване на посетителите със закупени онлайн билети. 

В момента веригата е и единствената в страната, която разполага със собствената мобилна апликация, през която може да се разглежда програмата на всички обекти, както и да се закупуват билети. 

Останалите в Пловдив 

След изтеглянето от местния пазар на "Кино Арена" в Града под тепетата останаха три действащи кина. Най-голямо и привличащо най-многобройна публика е обектът на израелската верига "Синема Сити". Тя присъства в Пловдив от 2009 г., когато отвори киносалона си с официалното откриване на първия търговски център тип мол в града - Mall Plovdiv. От тогава неизменно е в топ 10 на най-посещаваните кина в цялата страна. Според статистиката на Националния филмов център (НФЦ) през последните години се нарежда все на 4-та позиция с около 250 хиляди и повече зрители.

Останалите две кина в Пловдив са все местни. Първото, "Lucky Дом на киното", работи от 2014 г., но съдружниците в управляващото го "Пловдивфилм" стартират още през 2006 г. Тогава наемат салоните на тогавашното кино, за да провеждат прожекциите на местните издания на "София филм фест" и "Киномания". Днес освен неизменните касови филми, в афиша на пловдивското кино попадат и редица независими и силно нишови заглавия. Интересен факт е, че до 2020 г. съдружник в "Пловдивфилм" е и самия Янаки Дерменджиев от Cineland. 

Третото кино под тепетата е ECCOPLEXX, където изцяло се залага на актуални филми. От това лято собствеността в управляващото дружество "Еккоплекс Пловдив" е прехвърлена на Елена Фиковска. През 2024 г. досегашните собственици Иван Вършев и Тодор Васев отвориха обект и в намиращия се на около 20 км Асеновград - заедно с Казанлък (и двата с население от около 45 хиляди души) се борят за "титлата" най-голям необластен град в страната. 