"Европейски пътища" е избраната строителна компания, която да осъществи първия етап от превръщането на ул. "Иван Вазов" в продължение на Главната пешеходна улица в центъра на Пловдив.

Регистрираната в Града под тепетата и позната до 2018 г. като "Пътища Пловдив" компания е избрана сред общо пет кандидата, които участваха в обществена поръчка на администрацията на кмета Костадин Димитров. Тя бе обявена на 4 юли, а крайният срок за кандидатстване приключи месец по-късно.

Офертата на "Европейски пътища" от 4.7 млн. лв. без ДДС е най-ниската предложена, което е с около 1 млн. лв. по-малко от прогнозната стойност от 5,8 млн. лв.

Предложеният срок за изпълнение е 210 дни, какъвто е и този на останалите подали оферти. Гаранцията, която предпочетената компания дава за изпълнението на проекта, е 10 години.

За разлика от нея, останалите участвали в надпреварата дружества са предложили с 5 години повече. По-високите им финансови оферти, обаче са натежали в избора на "Европейски пътища.

След победилата оферта се нареждат тези на "Каро Трейдинг" (5,6 млн. лв.) и "Драгиев и Ко" (5,8 млн. лв.), а тези на "Щрабаг" (5,2 млн.) и "Парсек груп" (5,5 млн.) са отхвърлени от комисията.

Ако процедурата не бъде обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), Община Пловдив ще може да подпише договора с избраната фирма и да започне изпълнението на проекта.

Обект на обществената поръчка е първият етап от превръщането на ул. "Иван Вазов" в изцяло пешеходна и продължение на Главната улица в Пловдив. Сега ще бъдат реконструирани 374 метра от нея - от площад "Централен" до ул. "Авксентий Велешки".

Според документацията ремонтът "включва разваляне на стара трошенокаменна, паважна и тротоарна настилки и възстановяване на паважна настилка (паветата ще бъдат използвани повторно, след тяхното почистване и сортиране), бордюри, тротоари, поставяне на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и др."

Проектът включва още подмяна на водопроводните и канализационни отклонения, изграждане на нови улични оттоци и шахти, както и модернизиране на уличното осветление. Сегашните лампи ще бъдат заменени с енергийно ефективни LED тела, монтирани върху нови чугунени стълбове. Предвижда се също изграждане на нова кабелна и слаботокова мрежа, както и укрепване и преместване на съществуващите трасета.

Улица "Иван Вазов" се намира в границите на културна ценност от национално значение - системата от улични ансамбли "Д", част от историческата зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив". Това изисква стриктно спазване на правилата за опазване на културното наследство по време на реконструкцията.

След нея достъп с автомобили по пешеходната зона ще бъде осигурен единствено за живущите и специализираните обслужващи превозни средства.

Втората фаза на проекта, обхващаща участъка от ул. "Авксентий Велешки" до Централна гара, предвижда разширяване на южния тротоар за сметка на пътното платно.

Според направените анализи движението, което сега минава по ул. "Цар Асен", може да бъде пренасочено двупосочно по ул. "Цанко Дюстабанов".