От скоро в Пловдив работи ново място за игра на тенис на закрито. Но защо в бизнес медия ще ви разказваме за подобно място? Playbox Courts, създадено от Огнян Гуглев и Тасан Шмидт, прилича повече на технологичен стартъп, отколкото на спортен клуб.

По думите на двамата това е първият у нас, но и в целия регион изцяло автоматизиран закрит корт за тенис, в който всичко - от резервацията и плащането до осветлението - се управлява дигитално.

"Идеята дойде от Китай," разказва Гуглев, чийто професионален опит е основно в компании от IT сектора. При свое пътуване до там той вижда нов тип клубове с тенис машини, които заменят нуждата от треньор или партньор. Играчът влиза сам, настройва темпото, посоката и силата на ударите. А след това тренира индивидуално - без да се притеснява, че някой ще го гледа или оценява.

Тасан Шмидт, инженер от Германия с опит в управлението на собствен бизнес, но живеещ от осем години в страната, отговаря за изработването на конструкцията и за маркетинг кампаниите, които двамата заедно мислят. За техническата част се грижи основно Гуглев. Двамата се срещат случайно чрез общи познати, а идеята прераства бързо в бизнес.

Едва за няколко месеца намират локация от 305 кв. м в район "Западен" в града, създават фирма и оборудват залата с настилка и машини, внесени директно от Китай. Общата инвестиция до момента е около 60 хил. лева, като най-големият разход е настилката, струваща 14 хил. лева.

Playbox Courts работи по изцяло самообслужващ се модел. Клиентите резервират и плащат онлайн, а достъпът се осъществява чрез уникален код, който се въвежда на клавиатура на вратата. Осветлението се включва автоматично минути преди часа на резервацията, а преди началото на играта от устройство на стената клиентът сам наглася параметрите за изтрелване на топките.

Следващата стъпка в развитието на проекта е интеграция на AI анализ, който чрез камера ще записва движенията по време на игра и ще дава препоръки за подобряване на техниката. Планира се и автоматично отдаване под наем на ракети чрез дигитални шкафчета - отваряни със същия код, с който се влиза в залата.

Двамата съдружници планират и интеграция на AI chatbot в сайта им, който да отговаря на всякакви въпроси за клуба, както и налични часове за резервация. След време ще е възможно и директно запазване чрез чата.

Моделът вече привлича интерес от други градове в страната. "Само за месец имахме над 20 запитвания от София и други места," казва Гуглев. Затова екипът планира второ място - в столицата, а в по-дългосрочен план - франчайз модел, който да позволи разширяване без голям централен екип.