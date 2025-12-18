BP назначи нов изпълнителен директор, като Мег О'Нийл става първата жена начело на голяма глобална петролна компания, съобщава BBC.

Лондонският енергиен гигант обяви, че настоящият му ръководител Мъри Очинклос ще напусне по-малко от две години, след като замени Бърнард Луни, който пък беше уволнен за "сериозно нарушение" заради неразкрити връзки с колеги.

О'Нийл, която ръководи австралийската енергийна компания Woodside Energy от 2021 година, ще поеме новата си роля на 1 април. До тогава изпълнителният вицепрезидент на BP Карол Хоул ще изпълнява временно длъжността.

Рокадата идва в момент, когато BP е под натиск да се откаже от неуспешния си опит за преход към възобновяема енергия и да се върне към основния си бизнес с нефт и газ. През февруари компанията промени стратегията си след недоволство от инвеститори, разочаровани от изоставането й в печалби и цени на акции спрямо конкуренти като Shell и норвежката Equinor.

Бързото издигане на О'Нийл до върха на една от най-големите компании за изкопаеми горива не е било белязано от колебание, отбелязва Bloomberg. В момент, когато петролните директори все още са под натиск да се отдалечат от въглеводородите, тя има различен аргумент: светът далеч не е приключил с тях.

Нейният избор сигнализира повече от смяна на лидерството - той маркира рекалибриране на BP към основния й фокус върху нефт и газ.

Колеги от Woodside описват О'Нийл пред Bloomberg като аналитично строга и много подготвена. Самоопределя се като откровена и насърчава екипите да мислят с десетилетия напред, а не да се фокусират върху краткосрочната волатилност.

Под нейно ръководство Woodside удвои производството на нефт и газ, залага агресивно на втечнен природен газ (LNG) и отмени проекти с ниски въглеродни емисии, които не преминаха комерсиалните прагове.

"Трябва да приоритизираме мерки, които осигуряват най-голяма ефективност", каза тя наконференция в Мелбърн през февруари. О'Нийл твърди, че прагматизмът, а не само амбицията, трябва да определя кои климатични решения оцеляват. Тя се аргументира с факта, че природният газ произвежда около половината емисии от въглищата при генериране на електричество и осигурява жизненоважна подкрепа за стабилна мрежа по време на енергийния преход.

Стратегическият й ход да трансформира Woodside от регионален производител в диверсифициран глобален играч в LNG ще й послужи добре в BP, смятат анализатори. Но това я превърна и в мишена за критики от екоактивисти, особено заради многомилиардния проект Burrup Hub, чиито емисии до 2070 година се изчисляват на около десет пъти сегашните годишни емисии на Австралия.

Родена в Боулдър, Колорадо, О'Нийл завършва MIT с диплома по океанско и химическо инженерство и се присъединява към Exxon Mobil през 1994 година. През 2016-а стана изпълнителен съветник на тогавашния председател Рекс Тилърсън, преди неговото номиниране за държавен секретар на САЩ.

О'Нийл заяви, че ще постави на първо място възстановяването на пазарното лидерство на BP, както и напредъка в безопасността, иновациите и устойчивостта. Тя ще трябва да балансира между политиката "drill, baby, drill" на Доналд Тръмп в САЩ и по-строгите мандати за намаляване на въглеродните емисии в Европа - предизвикателство, което ще определи бъдещето на една от най-емблематичните енергийни компании в света.