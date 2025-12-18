Дилърът рекламира услугите си в социалните медии, а размяната, договорена в приложение за чат, отнема само няколко минути - 70 Tether, или USDT, вече са се преместили от един крипто "портфейл" в друг, в замяна на 60 евро, предадени на оживена улица в черногорската столица Подгорица. Комисионната е пет евро, няма въпроси. Тази балканска криминална крипто история разказва Balkan Insight.

След бързо ръкостискане търговецът бърза да си тръгне, като казва, че го чака друг клиент. Това е т. нар. "сива зона" в действие. В нея криптовалутата се обменя за кеш - далеч от любопитните очи на черногорското законодателство.

Всъщност Черна гора няма закон, регулиращ цифровите активи, въпреки обещанията за такъв от далечната 2020 г. Въпреки че няма нищо строго незаконно в прехвърлянето на средства от банкова сметка към платформа за крипто търговия, криптовалутите не могат да се обменят за "истински" пари чрез банки или регистрирани обменни бюра.

Това е мястото, където се намесват посредниците, групите в Telegram и онлайн форумите - така наречената "търговия извън гишето" или OTC. Транзакциите обикновено се извършват лично, като криптовалутата се обменя за пари с всяка проверка на клиента.

Според платформата Global Ledger, блокчейн криминалистика и система за оценка на крипто риск, адресът на портфейла, използван от дилъра, който този журналист е търгувал с обработени транзакции на стойност милиони евро между октомври 2024 г. и октомври 2025 г.; най-голямото единично входящо плащане беше на стойност $440 000, а най-големият изходящ трансфер беше повече от половин милион долара.

Повечето трансфери са извършени чрез добре известни крипто борси като Binance и Gate.io, като около 75 процента от дейността се извършва на платформи с нисък риск. Една четвърт от транзакциите обаче бяха класифицирани като средно или високорискови, включително връзки към "блокирани средства" - активи, свързани със замразени или санкционирани портфейли - и лица, санкционирани от FinCEN, правителствената агенция на САЩ, отговорна за борбата с прането на пари. Global Ledger класифицира портфейла на дилъра като "среден риск".

"Попитайте всеки в Подгорица, който се занимава с крипто - всеки има свой "дилър", каза Иван Йоличич, крипто експерт и създател на черногорската цифрова валута Perper. И дилърите не са само черногорци.

"Потребителите включват местни крипто инвеститори, но също и чуждестранни граждани, особено руснаци, украинци и турци, за които това често е единственият начин да спечелят пари, за да живеят тук", казва Йоличич пред BIRN.

"Те трябва по някакъв начин да покрият разходите си за живот в Черна гора, а банките не са склонни - или просто отказват - да им открият сметки."

Друг крипто дилър, работещ на Балканите, отхвърли искането на този журналист да търгува биткойни на стойност 70 евро, като каза, че не работят "със суми под 10 000 евро".

Руски, украински или турски дилъри

BIRN идентифицира много канали за криптообмен в Telegram и онлайн форуми, работещи на Балканите или изключително в Черна гора. Членството в тези канали варира от няколко десетки до няколко хиляди, списъците включват сумата за обмен, тарифи, комисионна и точното място, където ще се извърши преводът.

Рускоезичната група в Telegram Обмен Валют Черна гора [Валутна борса Черна гора] е особено популярна за директни суапове крипто за пари, с повече от 7000 членове. Групата съветва потребителите да търгуват "само лично, на обществени места, с всички необходими предпазни мерки", въпреки че казва, че онлайн сделки могат да се правят с дилъри, носещи знак, доказващ, че са проверени от групата чрез техните паспортни данни.

Логото на групата и потребителското име на администратора включват символи, свързани с общността Монтелиберо от Пекурис, близо до пристанищния град Бар - либертарианска общност, основана от руски граждани през 2021 г.; тя се описва като "свободно общество", основано на анархо-капиталистически принципи, и има своя собствена криптовалута, EURMTL.

Виктор Корб, член на Съвета на Montelibero, отрече общността да има каквато и да е връзка с групата Telegram, като каза: "Въпросите относно използването на символите на Montelibero Project от някого трябва да бъдат адресирани до тези, които ги използват."

Данъчният орган на Черна гора казва, че ръцете му са вързани по отношение на данъчното облагане на такава търговия. "Докато дигиталните активи и тяхната търговия не бъдат регулирани от закона, не можем да предприемем никакви действия", казаха от Данъчната администрация на BIRN. "След като бъде приета правна рамка, данъчната администрация ще предприеме всички мерки в рамките на своята юрисдикция." Има известно движение към регулиране на областта.

През февруари парламентът прие изменения в Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма за въвеждане на регистър на доставчиците на услуги за криптоактиви, които ще бъдат задължени да прилагат Know-Your-Customer, KYC, мерки за проверка за всяка транзакция с криптовалута над 1000 евро.

Комисията за капиталовия пазар, независимият държавен регулатор за ценните книжа и капиталовия пазар на Черна гора, получи краен срок до средата на декември да създаде регистъра. "Дейностите на физически и юридически лица, предлагащи обмен на криптовалута срещу пари чрез социалните мрежи, попадат в нерегламентирана "сива зона", каза Комисията пред BIRN.

"Ако доставчиците на такива услуги не са регистрирани и не спазват закона, дейността им може да се счита за незаконна - особено когато има съмнение за пране на пари, неразрешено предоставяне на финансови услуги или опити за избягване на предписаните мерки за контрол."

Йоличич обаче остава скептичен; регистрацията, каза той, изисква отчитане на дейност, която все още не е законово призната.

"Човек, който се занимава с извънрегистрирана крипто търговия, ще трябва да се регистрира и да извърши KYC проверка на всеки клиент - което не се случва сега", казва той.

"Законът е неясен на този етап и ми се струва, че това вече е незаконна дейност, защото дилърите на крипто нарушават правилата за борба с прането на пари."

Предстоят законодателни изменения

По-рано BIRN разкри, че криптовалутите се използват при закупуване на недвижими имоти и превозни средства в Черна гора, но подобни транзакции не се записват в данъчната или правна система. Поради липсата на правна рамка властите също така нямат точна информация за крипто активите, притежавани от държавни служители.

В средата на 2023 г. Европейската комисия, изпълнителният орган на Европейския съюз, прие Регламента за пазарите на криптоактиви, установявайки регулаторната рамка на блока за цифровите активи. През септември тази година министър-председателят на Черна гора Милойко Спаич заяви, че скоро ще бъде приет закон, който да съответства на стандартите на ЕС за цифровите активи, а финансовото министерство стартира обществена консултация относно проектозакони, предназначени да регулират сектора.

Предложените изменения в Закона за кредитните институции ще дефинират концепцията за цифрови активи и ще позволят на кредитните институции да предоставят услуги, свързани с крипто, включително попечителство на цифрови токени, опериране на платформи за търговия и посредничество на крипто транзакции, докато промените в Закона за данъчната администрация ще приведат в съответствие законодателството на Черна гора с директивата на ЕС за автоматичен обмен на информация за крипто активи.

Според финансовото министерство това ще позволи на черногорските данъчни власти автоматично да обменят информация за цифрови активи с институции в страните-членки на ЕС и други страни. От доставчиците на услуги за крипто активи ще се изисква да събират и поддържат потребителски данни, включително информация за акаунти, транзакции и крипто доходи.

Като се регистрират в националния регистър на доставчиците на услуги, те също ще бъдат задължени да подадат официален отчет до данъчните власти. "Що се отнася до данъчното облагане на крипто активи, ние подчертаваме, че след като законът, регулиращ крипто активите, влезе в сила, Министерството на финансите ще продължи с изменения в данъчните разпоредби, за да определи данъчното третиране на цифровите активи", заявиха от министерството.